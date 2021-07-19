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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar, Kurban Bayramı’nda da sürüyor. Bu yıl Kurban Bayramı desteğini 18,5 milyon liraya çıkaran Büyükşehir, nakdi yardımın yanı sıra gıda paketleriyle de hane halkının ihtiyaçlarına yanıt veriyor.
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir diğer desteği de çocukları kapsıyor. Çocukların bayram kıyafetleri, Giysi Noktası ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla karşılanabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı boyunca verdiği sosyal destek miktarı 66,5 milyonu nakit olmak üzere 115 milyona liraya ulaştı.
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