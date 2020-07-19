<p>Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi'nde bilinmeyen bir madde kirliliğe neden oldu.&nbsp;<br></p>
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi'nde bilinmeyen bir madde kirliliğe neden oldu. 

<p>Körfez ilçesinde bulunan Tütünçiftlik Sahil'inde, deniz üzerinde kahverengi bir maddenin kirliliğe neden olduğu görüldü.<br></p>
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Körfez ilçesinde bulunan Tütünçiftlik Sahil'inde, deniz üzerinde kahverengi bir maddenin kirliliğe neden olduğu görüldü.

<p>Tüm sahil şeridini kapladığı görülen maddenin ne olduğu henüz belirlenemedi. Deniz yüzeyini kaplayan madde kötü kokuya da neden oldu.<br></p>
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Tüm sahil şeridini kapladığı görülen maddenin ne olduğu henüz belirlenemedi. Deniz yüzeyini kaplayan madde kötü kokuya da neden oldu.

<p>Hafta sonu sahil şeridinde yürüyenler, denizde yaşanan kirliliği görünce üzüldü.<br></p>
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Hafta sonu sahil şeridinde yürüyenler, denizde yaşanan kirliliği görünce üzüldü.

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