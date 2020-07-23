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Kocaeli Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan grup, İzmit’te Yürüyüş Yolu boyunca ellerindeki 'Maskenizi doğru kullandığınız için teşekkür ederiz', 'Sık sık ellerini yıka', 'Hayatın kıymetli maskeni tak', 'Sosyal mesafeyi koruduğunuz için teşekkür ederiz' yazılı pankart ve dövizlerle yürüyerek vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Vatandaşlara doğru maske kullanımını ve önemini anlatan sağlık çalışanları, koronavirüs konusunda farkındalığı arttırmaya çalıştı.