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Kocaeli Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor, hemşire ve
teknisyenlerden oluşan grup, İzmit’te Yürüyüş Yolu boyunca ellerindeki
'Maskenizi doğru kullandığınız için teşekkür ederiz', 'Sık sık ellerini yıka',
'Hayatın kıymetli maskeni tak', 'Sosyal mesafeyi koruduğunuz için teşekkür
ederiz' yazılı pankart ve dövizlerle yürüyerek vatandaşlara maske ve
dezenfektan dağıttı. Vatandaşlara doğru maske kullanımını ve önemini anlatan
sağlık çalışanları, koronavirüs konusunda farkındalığı arttırmaya çalıştı.
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