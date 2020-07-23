<p><p class="MsoNormal">İzmit’te, sağlık çalışanları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıların bulunduğu döviz ve pankartlarla yürüyerek, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıp, doğru maske kullanımı konusunda bilgi verdi.<o:p></o:p></p><br></p>
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İzmit’te, sağlık çalışanları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıların bulunduğu döviz ve pankartlarla yürüyerek, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıp, doğru maske kullanımı konusunda bilgi verdi.


<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">İzmit Kaymakamlığı, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Devlet Hastanesi ortaklığında sağlık çalışanları yürüyüş gerçekleştirdi.&nbsp;</span><br></p>
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İzmit Kaymakamlığı, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Devlet Hastanesi ortaklığında sağlık çalışanları yürüyüş gerçekleştirdi. 

<p><p class="MsoNormal">Kocaeli Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan grup, İzmit’te Yürüyüş Yolu boyunca ellerindeki 'Maskenizi doğru kullandığınız için teşekkür ederiz', 'Sık sık ellerini yıka', 'Hayatın kıymetli maskeni tak', 'Sosyal mesafeyi koruduğunuz için teşekkür ederiz' yazılı pankart ve dövizlerle yürüyerek vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Vatandaşlara doğru maske kullanımını ve önemini anlatan sağlık çalışanları, koronavirüs konusunda farkındalığı arttırmaya çalıştı.<o:p></o:p></p><br></p>
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Kocaeli Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan grup, İzmit’te Yürüyüş Yolu boyunca ellerindeki 'Maskenizi doğru kullandığınız için teşekkür ederiz', 'Sık sık ellerini yıka', 'Hayatın kıymetli maskeni tak', 'Sosyal mesafeyi koruduğunuz için teşekkür ederiz' yazılı pankart ve dövizlerle yürüyerek vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Vatandaşlara doğru maske kullanımını ve önemini anlatan sağlık çalışanları, koronavirüs konusunda farkındalığı arttırmaya çalıştı.


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