Jüpiter'in uydusu Europa'ya ilişkin araştırma: Buz tabakasının altında oksijen olabilir

Bilim insanları, Dünya dışında bir yaşam olup olamayacağı yönündeki araştırmalarına devam ediyor. Jüpiter'in buzla kaplı olan uydusu Europa ile ilgili yapılan araştırmalar buz tabakasının altında oksijen olabileceğini gösterdi.

Buzlarla kaplı Europa’da bir yeraltı okyanusu olması, uydunun sıcak, tuzlu ve yaşamı mümkün kılan kimya açısından zengin olduğunu gösteriyor. Yapılan yeni araştırmalar ise Europa’nın oksijeni buzlu kabuğunun altına çektiğini ve burada basit yaşamı besleyebileceğine dair yeni kanıtlar sunuyor.