Jüpiter'in uydusu Europa'ya ilişkin araştırma: Buz tabakasının altında oksijen olabilir

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2022 Pazar, 13:06
<p>Bilim insanları, Dünya dışında bir yaşam olup olamayacağı yönündeki araştırmalarına devam ediyor. Jüpiter'in buzla kaplı olan uydusu Europa ile ilgili yapılan araştırmalar buz tabakasının altında oksijen olabileceğini gösterdi.</p><p>Buzlarla kaplı Europa’da bir yeraltı okyanusu olması, uydunun sıcak, tuzlu ve yaşamı mümkün kılan kimya açısından zengin olduğunu gösteriyor. Yapılan yeni araştırmalar ise Europa’nın oksijeni buzlu kabuğunun altına çektiğini ve burada basit yaşamı besleyebileceğine dair yeni kanıtlar sunuyor.&nbsp;</p>

Bilim insanları, Dünya dışında bir yaşam olup olamayacağı yönündeki araştırmalarına devam ediyor. Jüpiter'in buzla kaplı olan uydusu Europa ile ilgili yapılan araştırmalar buz tabakasının altında oksijen olabileceğini gösterdi.

Buzlarla kaplı Europa’da bir yeraltı okyanusu olması, uydunun sıcak, tuzlu ve yaşamı mümkün kılan kimya açısından zengin olduğunu gösteriyor. Yapılan yeni araştırmalar ise Europa’nın oksijeni buzlu kabuğunun altına çektiğini ve burada basit yaşamı besleyebileceğine dair yeni kanıtlar sunuyor. 

<h3>OKSİJEN, EUROPA'NIN YAŞANABİLİRLİĞİNİ ANLAMANIN SON PARÇASI OLABİLİR</h3><p><em><strong>Webtekno'nun haberine göre</strong></em>, NASA, Europa Clipper'ı Europa'ya göndermeye hazırlanıyor. Bilim insanlarına göre oksijen, Europa'nın yaşabilirliğini anlamanın son parçası.</p><p>Genel olarak bakıldığında Europa’nın, yaşamın var olması için ihtiyaç duyduğu şeylerin çoğuna sahip olduğuna inanılıyor. Ana bileşeni su olan ve yeraltı okyanusunda bol miktarda su bulunan Eurona’nın, Dünya okyanuslarından bile daha fazla suya sahip olduğu biliniyor.&nbsp;</p>

OKSİJEN, EUROPA'NIN YAŞANABİLİRLİĞİNİ ANLAMANIN SON PARÇASI OLABİLİR

Webtekno'nun haberine göre, NASA, Europa Clipper'ı Europa'ya göndermeye hazırlanıyor. Bilim insanlarına göre oksijen, Europa'nın yaşabilirliğini anlamanın son parçası.

Genel olarak bakıldığında Europa’nın, yaşamın var olması için ihtiyaç duyduğu şeylerin çoğuna sahip olduğuna inanılıyor. Ana bileşeni su olan ve yeraltı okyanusunda bol miktarda su bulunan Eurona’nın, Dünya okyanuslarından bile daha fazla suya sahip olduğu biliniyor. 

<p>Bununla birlikte Jüpiter’in bu uydusunun gerekli kimyasal besin maddelerine sahip olması da dikkat çekiyor. Yaşamın var olması için enerjiye ihtiyacı vardır ve Europa'nın enerji kaynağının içini ısıtan ve okyanusun katı halde donmasını engelleyen Jüpiter'den gelen gelgitler olması; çoğu bilim insanı tarafından köklü bir gerçek olarak kabul ediliyor.&nbsp;&nbsp;</p>

Bununla birlikte Jüpiter’in bu uydusunun gerekli kimyasal besin maddelerine sahip olması da dikkat çekiyor. Yaşamın var olması için enerjiye ihtiyacı vardır ve Europa'nın enerji kaynağının içini ısıtan ve okyanusun katı halde donmasını engelleyen Jüpiter'den gelen gelgitler olması; çoğu bilim insanı tarafından köklü bir gerçek olarak kabul ediliyor.  

<p>Donmuş ayın yüzeyinde ayrıca, yaşanabilirliğin bir başka ilginç işareti olan oksijen bulunuyor. Europa’daki oksijen, güneş ışığı ve Jüpiter'den gelen yüklü parçacıkların uydunun yüzeyine çarpmasıyla üretiliyor.&nbsp;</p><p>UT Jackson Yerbilimleri Okulu Jeolojik Bilimler Bölümü'nde profesör olan araştırmanın baş yazarı Marc Hesse konuya ilişkin, <em><strong>"Europa yeraltı okyanusunun yaşanabilirliği ile ilgili olağanüstü sorunlardan biri olarak kabul edilen şeye bir çözüm sunuyor</strong></em>” dedi.</p>

Donmuş ayın yüzeyinde ayrıca, yaşanabilirliğin bir başka ilginç işareti olan oksijen bulunuyor. Europa’daki oksijen, güneş ışığı ve Jüpiter'den gelen yüklü parçacıkların uydunun yüzeyine çarpmasıyla üretiliyor. 

UT Jackson Yerbilimleri Okulu Jeolojik Bilimler Bölümü'nde profesör olan araştırmanın baş yazarı Marc Hesse konuya ilişkin, "Europa yeraltı okyanusunun yaşanabilirliği ile ilgili olağanüstü sorunlardan biri olarak kabul edilen şeye bir çözüm sunuyor” dedi.

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