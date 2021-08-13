<p>Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçında Norwich ile deplasmanda karşılaşacak Liverpool'da Jurgen Klopp, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.</p>
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Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçında Norwich ile deplasmanda karşılaşacak Liverpool'da Jurgen Klopp, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

<p>Alman teknik adam rakiplerinin yaptığı transferleri ekonomik açıdan eleştirirken Liverpool'un gelirlerine göre hareket ettiğini ve doğru yolda olduğunu belirtti.</p>
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Alman teknik adam rakiplerinin yaptığı transferleri ekonomik açıdan eleştirirken Liverpool'un gelirlerine göre hareket ettiğini ve doğru yolda olduğunu belirtti.

<p>Jurgen Klopp rakiplerinin transferleriyle ilgili şunları söyledi, "Kazandığımız kadar para harcamamıza izin verildi. Bu hep böyleydi. City, Chelsea ve United'ın ekonomik gücü şaşırtıcı değil."</p>
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Jurgen Klopp rakiplerinin transferleriyle ilgili şunları söyledi, "Kazandığımız kadar para harcamamıza izin verildi. Bu hep böyleydi. City, Chelsea ve United'ın ekonomik gücü şaşırtıcı değil."

<p>"Diğer takımlarla kendimizi karşılaştıramayız. Onların limiti yok ancak bizim var. Yaz transfer dönemi hep aynı. Transfer yapmazsanız insanlar sizin çalışmadığınızı düşünüyor.</p>
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"Diğer takımlarla kendimizi karşılaştıramayız. Onların limiti yok ancak bizim var. Yaz transfer dönemi hep aynı. Transfer yapmazsanız insanlar sizin çalışmadığınızı düşünüyor.

<p>"Diğer takımlar bu oyuncular için çok fazla para harcayabilir. Ancak bu kalitede oyuncular zaten bizde mevcut. Son birkaç yılda bu şekilde başarılı olduk. Hangisinin doğru bir yol olduğunu göreceğiz."</p>
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"Diğer takımlar bu oyuncular için çok fazla para harcayabilir. Ancak bu kalitede oyuncular zaten bizde mevcut. Son birkaç yılda bu şekilde başarılı olduk. Hangisinin doğru bir yol olduğunu göreceğiz."

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