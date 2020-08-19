Kepçeyle çıkarılmaya başlayan iş makinesi halatın kopmasıyla
kontrolden çıkarak yokuş aşağı kaymaya başladı. Kaldırıma çarpan iş makinesi
devrilerek binanın giriş katındaki duvarı yıkıp, içeri girdi. Yıkılan duvar parçaları evin içine savruldu.
O sırada içeride bulunan yatağa mahkum hasta kadın Hanife Parlak ölümden döndü.
Hasta kadına bakan kızı Ayşe Parlak'ın ise o sırada alışveriş için dışarı
çıktığı öğrenildi. İş makinesinin duvarı yıkmasıyla çıkan gürültü üzerine
apartmandakiler büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan
olmazken binada hasar meydana geldi.
Deprem olmuş gibi sallandıklarını belirten Aslı Parlak,
"Biz evde çocuklarla kahvaltı yapıyorduk. Sanki 8.0 şiddetinde bir deprem
olmuş gibi bir ses çıktı. Aşağı indiğimizde manzara buydu. Bir aydır sürekli
şikayet ettik alt taraftaki çalışmayı. Gürültü ve toz eksik olmuyordu. Bugün de
bu oldu. Yatalak hastamız var burada. Kapıyı açtığımda gördüğüm manzara
karşısında öldüğünü düşündüm. Ya buradaki hastamıza bir şey olsaydı. Kim
hesabını verecekti. Görümcemde hep burada olurdu, alışverişe çıkmıştı.
Çıkmasaydı yıkılan duvarın altında kalabilirdi" dedi.
Uzun zamandır korku içinde yaşadıklarını anlatan Ayşe Parlak ise, "Alışverişe çıkmıştım. Eve bir şey oldu diye aradılar, koşarak geldim. Çok şükür annem ölmemiş. Evde olsaydım ölürdüm herhalde. Evden çıkarken dışarda çalışanlara bir yere vuracaksınız, çarpacaksınız, dikkat edin diyecektim. Kaç gündür elim yüreğimde bekliyordum. Ben şimdi ne yapacağım bu halde" şeklinde konuştu. Kazayla ilgili olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı.
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