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Deprem olmuş gibi sallandıklarını belirten Aslı Parlak, "Biz evde çocuklarla kahvaltı yapıyorduk. Sanki 8.0 şiddetinde bir deprem olmuş gibi bir ses çıktı. Aşağı indiğimizde manzara buydu. Bir aydır sürekli şikayet ettik alt taraftaki çalışmayı. Gürültü ve toz eksik olmuyordu. Bugün de bu oldu. Yatalak hastamız var burada. Kapıyı açtığımda gördüğüm manzara karşısında öldüğünü düşündüm. Ya buradaki hastamıza bir şey olsaydı. Kim hesabını verecekti. Görümcemde hep burada olurdu, alışverişe çıkmıştı. Çıkmasaydı yıkılan duvarın altında kalabilirdi" dedi.