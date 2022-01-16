Kahramanmaraş'ta hasta kadın adliyeye gidemeyince hakim eve geldi

"KAHRAMANMARAŞ'TA BİR İLK"

Avukat Muhammed Burak Hurç, bir hukuk mahkemesince tanığın evde dinlenmesinin Kahramanmaraş'ta bir ilk olduğunu söyledi. Hakimin eve gelmesinin 'evde adalet hizmeti' kapsamında olduğunu ifade eden Hurç "Tanığımız 85 yaşında, ağır engelli ve yürüyemeyecek durumdaydı. Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nce talimatla dinlenmesine karar verilmişti. Biz de hastalığı nedeniyle tanığın mahkemeye gelemeyeceğine ilişkin beyanda bulunduk. Mahkeme taleplerimizi yerinde görerek tanığı evinde dinledi. 'Evde adalet hizmeti' kapsamında tanığın beyanları alınmış oldu. Bu vesileyle adalete erişim hızlı bir şekilde sağlanmış oldu" dedi.