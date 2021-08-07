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Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise örümceğin büyü, sarıkız, sarıömer isimleri ile bilinen galeodes türü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, ''Bu örümcek türü saldırgandır, kuvvetli ısırır. Zararlı böcekleri yedikleri için faydalıdır. Bölgemizde oldukça yaygın görülebilir. Hayvanın boş yere öldürülmesi doğru değildir. Bu türdeki örümcek kendisine yaklaşılmadıkça ısırmaz'' diye konuştu.