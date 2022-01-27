Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, araçlar kayboldu
Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından ellerine kürek alanlar, araçlarını bulup, üzerindeki karı temizlemeye çalıştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlatırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışın ilerleyen günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.
CİDE'DE KAR KALINLIĞI 2 METREYE YAKLAŞTI
Kastamonu'nun Cide ilçesi Yurtbaşı köyünde, 10 gündür etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Köyün gençleri, kar nedeniyle evlerinden çıkamayan ve haber alamadıkları köylüler için harekete geçti. Gençler, yaşlılar için gün boyu çalışarak, küreklerle 50 hanelik köyün yollarını açtı.
Köy halkı, ana yollarının açılması ve elektriklerinin gelmesi için de yardım istedi.
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