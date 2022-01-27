Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, araçlar kayboldu

DHA
27 Ocak 2022 Perşembe, 17:04
Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, araçlar kayboldu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yoğun yağış sonrası kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Aracı kar altında kaybolanlar ise temizleyerek buldu.

Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, araçlar kayboldu

Küre ilçesinde son 10 gündür etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı etkiledi. İlçeye bağlı köy yollarının tamamına yakını ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise 2 metreye yaklaştı. İlçe merkezinde araçlar da kar altında kayboldu. 

Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, araçlar kayboldu

Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından ellerine kürek alanlar, araçlarını bulup, üzerindeki karı temizlemeye çalıştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlatırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışın ilerleyen günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, araçlar kayboldu

CİDE'DE KAR KALINLIĞI 2 METREYE YAKLAŞTI

Kastamonu'nun Cide ilçesi Yurtbaşı köyünde, 10 gündür etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Köyün gençleri, kar nedeniyle evlerinden çıkamayan ve haber alamadıkları köylüler için harekete geçti. Gençler, yaşlılar için gün boyu çalışarak, küreklerle 50 hanelik köyün yollarını açtı.

Köy halkı, ana yollarının açılması ve elektriklerinin gelmesi için de yardım istedi.


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