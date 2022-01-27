Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, araçlar kayboldu

CİDE'DE KAR KALINLIĞI 2 METREYE YAKLAŞTI

Kastamonu'nun Cide ilçesi Yurtbaşı köyünde, 10 gündür etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. Köyün gençleri, kar nedeniyle evlerinden çıkamayan ve haber alamadıkları köylüler için harekete geçti. Gençler, yaşlılar için gün boyu çalışarak, küreklerle 50 hanelik köyün yollarını açtı.

Köy halkı, ana yollarının açılması ve elektriklerinin gelmesi için de yardım istedi.