Karlıova'da dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı

Karlıova'da karın ilk defa bu kadar hızlı erdiğini ifade belediye görevlisi Metin Bingöl, "Havaların ısınmasıyla karda hızlı bir erime oldu ve taşkın su çarşı merkezini bastı. Belediye olarak vatandaşlarımızın zarar görmemesi için çalışıyoruz ve suyun yönünü değiştirmeye çalışıyoruz" dedi.