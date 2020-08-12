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Hiçbir siyasi bağlantısı olmayan İzmir gençleri olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin yaptığı acımasız ticaretten geri dönmesini ve bir an önce arazilerin İzmir halkına iade edilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından ortak kullanım alanları olarak düzenlenmesini talep ediyoruz

