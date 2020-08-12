Bu alanların halkın kullanımına sunulması gerekirken özelleştirilerek şahıslara satılması, yatırım gözüyle bakılması, binalar dikilmesi, halkımızın kullanımını engelleyecek bir girişimde bulunulması asla kabul edilemez. Bizler bu alanlarda yükselen binalar görmek yerine; halkın spor yapacağı, şehrin oksijen kaynağı olacak yeşil alanlar yapılmasını, her geçen gün daha da yaklaşan kuşlarımıza yeni bir cennet yaratılmasını istiyoruz.
Hiçbir siyasi bağlantısı olmayan İzmir gençleri olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin yaptığı acımasız ticaretten geri dönmesini ve bir an önce arazilerin İzmir halkına iade edilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından ortak kullanım alanları olarak düzenlenmesini talep ediyoruz
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