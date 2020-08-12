<p class="p1" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Tahoma;">Türkiye’nin en kalabalık koşu takımı olan ve sosyal içerikli projeleriyle de dikkat çeken Karşıyaka One Team; Mavişehir’de TOKİ tarafından gerçekleştirilen arazi satışlarına karşı anlamlı bir etkinlik düzenledi.</p>
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Türkiye’nin en kalabalık koşu takımı olan ve sosyal içerikli projeleriyle de dikkat çeken Karşıyaka One Team; Mavişehir’de TOKİ tarafından gerçekleştirilen arazi satışlarına karşı anlamlı bir etkinlik düzenledi.

<p class="p1" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Tahoma;">Dün akşamki antrenmanlarını satılan alan üzerinde yapan bir grup sporcu, söz konusu arazilerin halkın kullanımında kalması gerektiğine dikkat çekti, “Bu alanlar, İzmir halkına ve göçebe kuşlara nefes olmalı” mesajını verdi.</p>
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Dün akşamki antrenmanlarını satılan alan üzerinde yapan bir grup sporcu, söz konusu arazilerin halkın kullanımında kalması gerektiğine dikkat çekti, “Bu alanlar, İzmir halkına ve göçebe kuşlara nefes olmalı” mesajını verdi.

<p class="p1" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Tahoma;"><b>“BİNA DEĞİL, YEŞİL ALAN İSTİYORUZ”</b></p>
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“BİNA DEĞİL, YEŞİL ALAN İSTİYORUZ”

<p class="p1" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Tahoma;">Grup adına açıklama yapan Karşıyaka One Team Kurucusu Tümer Gülümserler şunları söyledi:&nbsp;</p>
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Grup adına açıklama yapan Karşıyaka One Team Kurucusu Tümer Gülümserler şunları söyledi: 

<p><font face="Tahoma"><span style="font-size: 13px;">Mavişehir’de, İzmir Kuş Cenneti’nin bulunduğu bölgede halka ait olan doğal yaşam alanları sessiz sedasız bir şekilde özel kişilere satıldı.</span></font><br data-mce-bogus="1"></p>
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Mavişehir’de, İzmir Kuş Cenneti’nin bulunduğu bölgede halka ait olan doğal yaşam alanları sessiz sedasız bir şekilde özel kişilere satıldı.

<p class="p1" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 13px;">Bu alanların halkın kullanımına sunulması gerekirken özelleştirilerek şahıslara satılması, yatırım gözüyle bakılması, binalar dikilmesi, halkımızın kullanımını engelleyecek bir girişimde bulunulması asla kabul edilemez. Bizler bu alanlarda yükselen binalar görmek yerine; halkın spor yapacağı, şehrin oksijen kaynağı olacak yeşil alanlar yapılmasını, her geçen gün daha da yaklaşan kuşlarımıza yeni bir cennet yaratılmasını istiyoruz.</span></font><br></p>
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Bu alanların halkın kullanımına sunulması gerekirken özelleştirilerek şahıslara satılması, yatırım gözüyle bakılması, binalar dikilmesi, halkımızın kullanımını engelleyecek bir girişimde bulunulması asla kabul edilemez. Bizler bu alanlarda yükselen binalar görmek yerine; halkın spor yapacağı, şehrin oksijen kaynağı olacak yeşil alanlar yapılmasını, her geçen gün daha da yaklaşan kuşlarımıza yeni bir cennet yaratılmasını istiyoruz.

<p class="p1" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Tahoma;"><b>“ACIMASIZ TİCARETTEN DÖNÜN!”</b></p>
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“ACIMASIZ TİCARETTEN DÖNÜN!”

<p class="p1" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 13px;">Hiçbir siyasi bağlantısı olmayan İzmir gençleri olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin yaptığı acımasız ticaretten geri dönmesini ve bir an önce arazilerin İzmir halkına iade edilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından ortak kullanım alanları olarak düzenlenmesini talep ediyoruz</span></font><br></p>
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Hiçbir siyasi bağlantısı olmayan İzmir gençleri olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin yaptığı acımasız ticaretten geri dönmesini ve bir an önce arazilerin İzmir halkına iade edilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından ortak kullanım alanları olarak düzenlenmesini talep ediyoruz

<p><strong>NE OLMUŞTU?</strong></p><p>Mavişehir Vilları önünde yer alan 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki ‘rekreasyon alanı’ ile yakınında bulunan 10 bin 544 metrekarelik ‘açık spor tesisleri ve trafo alanı’ imarlı iki arsa, TOKİ tarafından düzenlenen müzayedede toplam 112 milyon liraya satılmıştı.<br data-mce-bogus="1"></p>
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NE OLMUŞTU?

Mavişehir Vilları önünde yer alan 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki ‘rekreasyon alanı’ ile yakınında bulunan 10 bin 544 metrekarelik ‘açık spor tesisleri ve trafo alanı’ imarlı iki arsa, TOKİ tarafından düzenlenen müzayedede toplam 112 milyon liraya satılmıştı.

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