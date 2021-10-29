Kendini savcı olarak tanıtıp, 351 bin TL dolandırdı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ismi açıklanmayan yaşlı kişinin, kendisini telefonda savcı olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, mağdurdan ziynet eşyası ve nakit olmak üzere yaklaşık 351 bin TL dolandıran şüphelinin B.D. olduğunu ve Niğde’ye kaçtığı tespit edildi.
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