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Alınan bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 48 AAH 211 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin bahçesine takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Mustafa (35) ile yolculardan Husne (32) ve Muhammet Can B. (7) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.