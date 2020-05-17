<p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;background:white;mso-fareast-language: TR">Survivor yarışmasında geçirdiği sakatlık nedeniyle elenen Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini alınca yıkılmıştı. Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a ölen köpeğine benzer bir köpek aldı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Survivor yarışmasında geçirdiği sakatlık nedeniyle elenen Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini alınca yıkılmıştı. Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a ölen köpeğine benzer bir köpek aldı.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;background:white;mso-fareast-language: TR">Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram’da katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut’a köpeğinin öldüğü haberi verildikten sonra daha fazla üzülmemesi için kendisine Mes’e benzeyen aynı cins bir köpek alındığını açıkladı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram’da katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut’a köpeğinin öldüğü haberi verildikten sonra daha fazla üzülmemesi için kendisine Mes’e benzeyen aynı cins bir köpek alındığını açıkladı.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;background:white;mso-fareast-language: TR">Acun Ilıcalı, köpeği ölen Ersin Korkut'a müjdeyi canlı yayında verdi. Dominik’ten yayına katılan Acun Ilıcalı ilk olarak orada bulunan ve Ersin Korkut’un hayatını kaybeden köpeğine çok benzeyen bir köpeği yayına çıkardı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Acun Ilıcalı, köpeği ölen Ersin Korkut'a müjdeyi canlı yayında verdi. Dominik’ten yayına katılan Acun Ilıcalı ilk olarak orada bulunan ve Ersin Korkut’un hayatını kaybeden köpeğine çok benzeyen bir köpeği yayına çıkardı.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;background:white;mso-fareast-language: TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;letter-spacing:-.4pt;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;background:white;mso-fareast-language: TR">Ilıcalı, Ersin Korkut’un arkadaşlarının ünlü oyuncuya, ölen köpeğine benzer bir köpek aldıklarının müjdesini verdi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Ilıcalı, Ersin Korkut’un arkadaşlarının ünlü oyuncuya, ölen köpeğine benzer bir köpek aldıklarının müjdesini verdi.


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