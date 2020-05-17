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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram’da katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut’a köpeğinin öldüğü haberi verildikten sonra daha fazla üzülmemesi için kendisine Mes’e benzeyen aynı cins bir köpek alındığını açıkladı.