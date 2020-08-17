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Ancak, The Australian Financial Review’in Çin muhabiri Micheal Smith, fotoğrafların yanlış anlaşıldığı için eleştirildiğini yazdı. Vuhan sakinlerinin çok zor günler yaşadığını aktaran ve salgının kentte durduğunu aktaran Smith, “Çinlilerin sosyal mesafeden ve diğer önlemlerden uzak, iyi vakit geçirdiğini görmek harika. Asıl eleştirilmesi gereken Avustralyalılar. Melbourne'de karantina altına alınan insanların üzülmeye hakkı olduğunu düşünmüyorum. Çok üzgünüm " ifadelerini kullandı.