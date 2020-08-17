4
Ancak, The Australian Financial Review’in Çin muhabiri Micheal Smith, fotoğrafların yanlış anlaşıldığı için eleştirildiğini yazdı. Vuhan sakinlerinin çok zor günler yaşadığını aktaran ve salgının kentte durduğunu aktaran Smith, “Çinlilerin sosyal mesafeden ve diğer önlemlerden uzak, iyi vakit geçirdiğini görmek harika. Asıl eleştirilmesi gereken Avustralyalılar. Melbourne'de karantina altına alınan insanların üzülmeye hakkı olduğunu düşünmüyorum. Çok üzgünüm " ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!