<p>Salgının ortaya çıktığı Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde hayat normale dönmüş görünüyor.&nbsp;</p><p>Sıcak havadan bunalan halk kentteki su parklarına ve havuzlara akın ederken, kalabalık arasında fiziksel mesafe olmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.&nbsp;</p>
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Salgının ortaya çıktığı Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde hayat normale dönmüş görünüyor. 

Sıcak havadan bunalan halk kentteki su parklarına ve havuzlara akın ederken, kalabalık arasında fiziksel mesafe olmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

<p>Kentte virüs tedbirleri hala sıkı bir şekilde uygulanmasına rağmen AFP tarafından servis edilen fotoğraflar batıda yeni bir tartışma yarattı.&nbsp;</p>
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Kentte virüs tedbirleri hala sıkı bir şekilde uygulanmasına rağmen AFP tarafından servis edilen fotoğraflar batıda yeni bir tartışma yarattı. 

<p>Söz konusu fotoğraflarda, Playa Maya su parkındaki bir gösteriyi izlemek isteyen binlerce insanın maske ve fiziksel mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuzda toplandığı görülüyor.</p>
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Söz konusu fotoğraflarda, Playa Maya su parkındaki bir gösteriyi izlemek isteyen binlerce insanın maske ve fiziksel mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuzda toplandığı görülüyor.

<p>Ancak, The Australian Financial Review’in Çin muhabiri Micheal Smith, fotoğrafların yanlış anlaşıldığı için eleştirildiğini yazdı. Vuhan sakinlerinin çok zor günler yaşadığını aktaran ve salgının kentte durduğunu aktaran Smith, “Çinlilerin sosyal mesafeden ve diğer önlemlerden uzak, iyi vakit geçirdiğini görmek harika. Asıl eleştirilmesi gereken Avustralyalılar. Melbourne'de karantina altına alınan insanların üzülmeye hakkı olduğunu düşünmüyorum. Çok üzgünüm " ifadelerini kullandı.&nbsp;&nbsp;</p>
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Ancak, The Australian Financial Review’in Çin muhabiri Micheal Smith, fotoğrafların yanlış anlaşıldığı için eleştirildiğini yazdı. Vuhan sakinlerinin çok zor günler yaşadığını aktaran ve salgının kentte durduğunu aktaran Smith, “Çinlilerin sosyal mesafeden ve diğer önlemlerden uzak, iyi vakit geçirdiğini görmek harika. Asıl eleştirilmesi gereken Avustralyalılar. Melbourne'de karantina altına alınan insanların üzülmeye hakkı olduğunu düşünmüyorum. Çok üzgünüm " ifadelerini kullandı.  

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