Uludağ ardından şunları kaydetti:
"Şu sıralarda da zemininde kırmızılıklar görüyoruz. Burada önceden birçok flamingo olurdu ama şu an hiçbiri yok. Çok üzüntü verici ve kuşlar açısından da kayıp bir durum. Bu bölgede flamingolar dahil 200'ün üzerinde kuş barınıyor. Burası İç Anadolu'nun güzide bir yeri. Bu bölgeye Kızılırmak ve ona bağlı olan barajlardan su takviyesi yapılabilir. Göldeki şu an görsellik çarpıcı ve güzel görünse de biz kendi açımızdan büyük bir acıyla ve üzüntüyle görüyoruz."
'BİLİNÇSİZ SU KULLANIMI VAR'
Bölgede var olan suyun da kontrollü kullanılmadığını, bilinçsiz su kullanımına bağlı olarak kuraklığın oluştuğunu belirten Murat Uludağ, şöyle konuştu:
"Burada çiftçilikte ve tarımsal sulamada kullanılan sularımız var. Maalesef zemin suları çiftçilikle kullanıldıkça çekiliyor. Kulu ilçemizin içinden geçen dereyi bile buradaki çiftçilerimiz maalesef bilinçsizce kullanıyor. Böylelikle o suyun da göle gelmesi engellenmiş oluyor. Biz çiftçilerimizin de bu konuya gerekli hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Her şey arpa, buğday ve pancar üretmek değil. Kuşlarımızın da burada yaşama hakkının olduğunu söylüyoruz."
Uludağ sözlerine şu şekilde devam etti:
"Doğal hayatı oluşturan etmenlere zarar verilmemesini istiyoruz. Doğal hayattaki çarklardan biri kırıldığı zaman maalesef düzen bozulmakta. Bu bölgede kuşları önemsememek, bölgenin tarımına da zararı olacaktır. O kuşların beslendiği böcekler çoğalacak ve doğal hayattaki denge bozulacak. Bu konuda yardım bekliyoruz."
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