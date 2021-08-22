<p>Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın adı, eski hocası Christophe Galtier'in takımı Nice ile anılıyor.</p>
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın adı, eski hocası Christophe Galtier'in takımı Nice ile anılıyor.

<p>Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın Nice'e transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.</p>
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Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın Nice'e transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

<p>Gourvennec'in açıklamaları şöyle:</p><p>"1 Eylül'den sonra Burak Yılmaz'ın bizimle olmadığını neden hayal edeyim? Hayır neden böyle bir soru? Burak ile düzenli olarak konuşuyorum, onunla fikir alışverişinde bulunmak her zaman ilginç olmuştur. Hiddetli bir mizacı var ama çok sakin ve düşünceli bir insan."</p>
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Gourvennec'in açıklamaları şöyle:

"1 Eylül'den sonra Burak Yılmaz'ın bizimle olmadığını neden hayal edeyim? Hayır neden böyle bir soru? Burak ile düzenli olarak konuşuyorum, onunla fikir alışverişinde bulunmak her zaman ilginç olmuştur. Hiddetli bir mizacı var ama çok sakin ve düşünceli bir insan."

<p>"Çarşamba günü de Burak ile konuştum, Lille'in projesinde devam edeceğini, burada kalmak istediğini ve kendini burada iyi hissettiğini söyledi. Bu yüzden böyle bir şey benim için konu dışı. Burak Yılmaz konusunda bir endişem yok."</p>
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"Çarşamba günü de Burak ile konuştum, Lille'in projesinde devam edeceğini, burada kalmak istediğini ve kendini burada iyi hissettiğini söyledi. Bu yüzden böyle bir şey benim için konu dışı. Burak Yılmaz konusunda bir endişem yok."

<p>Nice hocası Galtier ise Yılmaz hakkında, "Burak Yılmaz ile ilgili çok şey okuyorum. İyi bir oyuncu beni arayıp, benimle çalışmak istediğini söylerse, ben pozitif bir tepki veririm. Bu kadar basit" açıklamasını yapmıştı.&nbsp;</p>
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Nice hocası Galtier ise Yılmaz hakkında, "Burak Yılmaz ile ilgili çok şey okuyorum. İyi bir oyuncu beni arayıp, benimle çalışmak istediğini söylerse, ben pozitif bir tepki veririm. Bu kadar basit" açıklamasını yapmıştı. 

<p>Geçtiğimiz sezon Lille’in Ligue 1’de şampiyonluğa ulaşmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Burak Yılmaz 18 gol ve 5 asistle oynamıştı.</p>
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Geçtiğimiz sezon Lille’in Ligue 1’de şampiyonluğa ulaşmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Burak Yılmaz 18 gol ve 5 asistle oynamıştı.

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