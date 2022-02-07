Madagaskar’ı vuran kasırgada can kaybı 10’a yükseldi

Yetkililer, kasırganın şu ana kadar yaklaşık 48 bin kişiyi yerinden ettiğini ifade etti. Meteoroloji yetkilileri, etkisini kaybeden Batsirai Kasırgası’nın batıya doğru saatte 19 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı. Öte yandan, Ocak ayında Mozambik, Malavi ve Zimbabve’yi de vuran Ana tropikal fırtınasında Madagaskar’da 58 kişi hayatını kaybetmişti.