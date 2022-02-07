Madagaskar’ı vuran kasırgada can kaybı 10’a yükseldi
Kasırganın etkili olduğu bölgelerde şiddetli rüzgarlar nedeniyle, ağaçlar yerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu birçok bölge karanlığa gömüldü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Vatovavy bölgesine bağlı Nosy Varika kasabasındaki binaların yaklaşık yüzde 95’inin yıkıldığı, sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi.
Yetkililer, kasırganın şu ana kadar yaklaşık 48 bin kişiyi yerinden ettiğini ifade etti. Meteoroloji yetkilileri, etkisini kaybeden Batsirai Kasırgası’nın batıya doğru saatte 19 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı. Öte yandan, Ocak ayında Mozambik, Malavi ve Zimbabve’yi de vuran Ana tropikal fırtınasında Madagaskar’da 58 kişi hayatını kaybetmişti.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- 'Pazarcı' demişti 'veteriner' çıktığı iddia edildi
- İstanbul'da 'lüks otomobil' operasyonu
- Savcılıktan Ahmet Hakan'a kötü haber
- Koca en çok vaka görülen illeri açıkladı
- Elektrik istedi, çay teklif ettiler!
- Kafası kesilmiş düzinelerce iskelet bulundu
- Şentop'tan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
- Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı!
- Kim Kardashian'dan 'Kanye West bana vurdu' iddiası
- Genco Erkal'dan zam tepkisi