<p>Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bulunan Petronas Kuleleri yakınlarındaki yer altı tünelinde iki metro kafa kafaya çarpıştı.&nbsp;</p>
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Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bulunan Petronas Kuleleri yakınlarındaki yer altı tünelinde iki metro kafa kafaya çarpıştı. 

<p>İki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 213 kişiden 6'sının durumunun kritik olduğu belirtildi.</p>
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İki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 213 kişiden 6'sının durumunun kritik olduğu belirtildi.

<p>Yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, kazanın nedeninin operasyon kontrol merkezindeki yanlış iletişim sonucu meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenildiğini ifade etti.</p>
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Yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, kazanın nedeninin operasyon kontrol merkezindeki yanlış iletişim sonucu meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenildiğini ifade etti.

<p><strong>METRO SİSTEMİNDEKİ İLK BÜYÜK KAZA</strong></p><p>Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong ise yaptığı açıklamada, kazanın metro sisteminin 23 yıllık operasyonundaki ilk büyük kaza olduğunu ifade ederek, kapsamlı bir soruşturma yapılacağı sözünü verdi.</p>
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METRO SİSTEMİNDEKİ İLK BÜYÜK KAZA

Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong ise yaptığı açıklamada, kazanın metro sisteminin 23 yıllık operasyonundaki ilk büyük kaza olduğunu ifade ederek, kapsamlı bir soruşturma yapılacağı sözünü verdi.

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