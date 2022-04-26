Maske zorunluluğu kalktı mı?

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 16:18
<p>Bilim Kurulu bugün toplandı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. </p>

Bilim Kurulu bugün toplandı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 

<p>Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını söyledi.</p>

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını söyledi.

<p>Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında ise maske uygulamasına vakalar binin altına düşüne kadar devam edecek.</p>

Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında ise maske uygulamasına vakalar binin altına düşüne kadar devam edecek.

<p>Pandemide son duruma ve vaka sayılarındaki düşüşe dair açıklamalar yapan Bakan Koca, şunları söyledi:</p> <p><em>"Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.</em></p> <p><em>Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz."</em></p>

Pandemide son duruma ve vaka sayılarındaki düşüşe dair açıklamalar yapan Bakan Koca, şunları söyledi:

"Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz."

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