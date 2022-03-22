Maskeyle girdikleri ikametin sakinlerini bıçaklayarak ellerini bağladılar

Edinilen bilgiye göre, ellerinde bıçaklar olan 6 kişilik maskeli bir grup, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi’nde yabancı uyruklu şahısların yaşadıkları eve geldi. Maskeli şahıslardan biri ikamette bulunan A.W.E.’yi sırtından bıçakla ağır yaralarken, evde bulunan M.K. (32), A.R. (24), A.R.D. (30) ve H.A.’nın (20) da ellerini bağlayarak alıkoydu. Maskeli 6 şahıs, daha sonra evde bulunan 5 bin TL parayı, cep telefonlarını, kimlik ve şahısların pasaportlarını gasp ederek olay yerinden kaçtı.

