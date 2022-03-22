Maskeyle girdikleri ikametin sakinlerini bıçaklayarak ellerini bağladılar
Edinilen bilgiye göre, ellerinde bıçaklar olan 6 kişilik maskeli bir grup, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi’nde yabancı uyruklu şahısların yaşadıkları eve geldi. Maskeli şahıslardan biri ikamette bulunan A.W.E.’yi sırtından bıçakla ağır yaralarken, evde bulunan M.K. (32), A.R. (24), A.R.D. (30) ve H.A.’nın (20) da ellerini bağlayarak alıkoydu. Maskeli 6 şahıs, daha sonra evde bulunan 5 bin TL parayı, cep telefonlarını, kimlik ve şahısların pasaportlarını gasp ederek olay yerinden kaçtı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu N.S. (21), M.G. (26), N.R. (18), M.D. (27), M.Y. (21) ve H.Y.’yi (22) Kocasinan ilçesinde bulunan Sanayi Mahallesi’nde yakalandı.
Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Haberler
- İlginç hırsızlık: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
- Ünlü şarkıcı Fedon’un yeğenine hırsızlık şoku: 350 bin liralık motosikleti çalındı
- Motosiklet hırsızını burnundan tanıdı: 'Üç dakikada çaldılar'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
- Bir zamanların belediye başkanı şimdinin çaycısı
- İlyas Salman hakim karşısında
- AKP'li isimden itiraf gibi sözler!
- 17 yaşındaki çocuk babasını pompalı tüfekle öldürdü
- ATM faresi yardım vaadiyle 16 kişiyi dolandırdı
- 'Uçakta yanınızdaki adam içki içerse...'
- Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
- İzmir’de korkutan görüntü: Havadan görüntülendi
- Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama
- İSKİ açıkladı: Musluk suyu içilebilir mi?
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Fenerbahçe'ye şikeci yorumu yapan kişiye para cezası
- Emekli amirallerin 'Montrö' yargılaması sürüyor
- Damacana su maliyeti dudak uçuklattı!
- İnşaat işçilerinin üzerine beton pompası devrildi
- Lerzan Mutlu ve Şenol İpek davasında karar
- Evlerine dönüyorlar..
- AKP ilçe binasına saldırı