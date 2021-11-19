MasterChef şeflerinden Galatasaray-Fenerbahçe derbi yorumları

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 15:00
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">MasterChef Türkiye'nin şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini TRT Spor'da değerlendirdi. İşte şeflerin derbi yorumları...</p>

MasterChef Türkiye'nin şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini TRT Spor'da değerlendirdi. İşte şeflerin derbi yorumları...

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> Somer Sivrioğlu:</strong> Galatasaray derbilerine Fenerbahçe çok farklı hazırlanıyor. Galatasaray da tabii ki öyle ama.. Galatasaray derbilerine eğer Fenerbahçe iyi giriyorsa, sonrası kötü oluyor. Fenerbahçe derbiye kötü geliyorsa sonrası iyi oluyor. İnşallah bu bizim toparlanma, kendimize gelme maçımız olur.</p>

Somer Sivrioğlu: Galatasaray derbilerine Fenerbahçe çok farklı hazırlanıyor. Galatasaray da tabii ki öyle ama.. Galatasaray derbilerine eğer Fenerbahçe iyi giriyorsa, sonrası kötü oluyor. Fenerbahçe derbiye kötü geliyorsa sonrası iyi oluyor. İnşallah bu bizim toparlanma, kendimize gelme maçımız olur.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Mesut'un bu maçta çok iyi bir çıkış yakalacayacağını ve bundan sonra da takımı sürükleyeceğini umuyorum. Fenerbahçeli olunca zaten... Bizim hayatta en çok yaptığımız şey ummak oluyor. Bu seferki umudumuz da Mesut'la beraber. Ben 2-1 Fenerbahçe alır diyorum.</p>

Mesut'un bu maçta çok iyi bir çıkış yakalacayacağını ve bundan sonra da takımı sürükleyeceğini umuyorum. Fenerbahçeli olunca zaten... Bizim hayatta en çok yaptığımız şey ummak oluyor. Bu seferki umudumuz da Mesut'la beraber. Ben 2-1 Fenerbahçe alır diyorum.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> Mehmet Yalçınkaya:</strong> Fenerbahçe'yi çok güzel ağırlayacağız burada. Ağırlayacağız ve yeneceğiz tabii ki. Ama önce çok harika bir şekilde ağırlayacağız. İkisinden biri olmayınca ligin tadı çıkmıyor. Biz de almak zorundayız, Fenerbahçe de almak zorunda. Ben zor olacağını düşünüyorum ama ibreler de bizden yana. Bizim son vuruşlarımız sıkıntılı olduğuna göre 1-0 gibi alırız.</p>

Mehmet Yalçınkaya: Fenerbahçe'yi çok güzel ağırlayacağız burada. Ağırlayacağız ve yeneceğiz tabii ki. Ama önce çok harika bir şekilde ağırlayacağız. İkisinden biri olmayınca ligin tadı çıkmıyor. Biz de almak zorundayız, Fenerbahçe de almak zorunda. Ben zor olacağını düşünüyorum ama ibreler de bizden yana. Bizim son vuruşlarımız sıkıntılı olduğuna göre 1-0 gibi alırız.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> Danilo Zanna:</strong> Ben tarafsız olduğum için, daha net söyleyebiliyorum. Fenerbahçe'de bir sıkıntı var, antrenman sıkıntısı var. Çok yorucu bir takım var orada, belli ki final için hazırlanan bir tane şey yaptılar. Galatasaray, Avrupa dışında, lig için yeterli bir performans gösteremiyor. Ben sonuç vereyim, garanti, %100, 1-1 biter. Galatasaray hiçbir türlü gol atamıyor. Fenerbahçe gibi bir takım inanılmaz yoruluyor. Bence inanılmaz dengeli bir maç olacak. Bence gerçekten kafa kafaya gidecek.</p>

Danilo Zanna: Ben tarafsız olduğum için, daha net söyleyebiliyorum. Fenerbahçe'de bir sıkıntı var, antrenman sıkıntısı var. Çok yorucu bir takım var orada, belli ki final için hazırlanan bir tane şey yaptılar. Galatasaray, Avrupa dışında, lig için yeterli bir performans gösteremiyor. Ben sonuç vereyim, garanti, %100, 1-1 biter. Galatasaray hiçbir türlü gol atamıyor. Fenerbahçe gibi bir takım inanılmaz yoruluyor. Bence inanılmaz dengeli bir maç olacak. Bence gerçekten kafa kafaya gidecek.


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