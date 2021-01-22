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Mavi tur düzenleyen yatlarda kaptanlık yapan Süleyman Ertürk, yeni bir sezona hazırlandıklarını söyledi. Yatların tamamının kızakta olduğunu ve bakımlarının yapıldığını ifade eden Ertürk, “Aşıdan sonra talepler gelmeye başladı. Fiyatları belirleyen çok şart var. Yatın lüks olması, müşterinin kısa ya da uzun rota istemesi, ne kadar süre deniz de kalacağı gibi konular netleştiriliyor. 1 hafta ile 10 gün arasında tur isteyenlere standart olarak 5 bin ile 50 bin euro arasında fiyat veriliyor. 20 bin euro üzerinde rota ve yemek menüsünü müşteri belirliyor. Temmuz ile eylül arasında kalabalıklara karışmadan izole şekilde tatil yapmak isteyenlerin taleplerinde artış bekliyoruz” diye konuştu.