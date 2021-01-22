Eşsiz
güzellikteki doğası ve gizli koylarıyla deniz tutkunlarının tercihi Güney Ege
Bölgesi kıyıları, yat turizmini tercih eden Avrupalıların gözdesi olmaya devam
ediyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede aşılama sürecinin başlamasıyla
birlikte, kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenler, mavi tura yöneldi.
Marmaris başta olmak üzere Fethiye, Bodrum ve Datça ilçelerinde mavi tur yapan
yat firmalarının şartları araştırılmaya başlandı.
Koronavirüs
aşısının uygulanmaya başlamasıyla birlikte ön rezervasyonların şimdiden
yapıldığını söyleyen Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı,
"Turizm sezonu iki yıl önce çok canlıydı. Mavi turlar ise her dönem ilgi
çekerken, pandemi dolayısıyla durgunluk yaşandı. Ancak koronavirüsün
bulaşmasını önleyen aşının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yeniden
rezervasyonlar canlandı. Özellikle izole dediğimiz kalabalıklardan uzaklaşarak
tatil yapmak isteyenlerin tercihi mavi tur ile yat turları oldu. Yurt içi ve
yurt dışından ön rezervasyonlar gelmeye başladı. Bu şekilde devam ederse,
aşılama sürecinde bir aksilik olmaz ise ülkeler arası dolaşımda tekrar kapanma
yaşanmadığında sektör olarak verimli günler yaşayacağız. Şimdiden temmuz ile
eylül arası alınan ön rezervasyonlar yüzde 60 civarında. 2018 ve 2019 yılında
yakaladığımız yüzde yüz doluluk oranlarına ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.
Deniz
turizminin önemli merkezlerinden Marmaris'te fiyatları 1,5 milyon ile 30 milyon
dolar arasında değişen lüks yatlar, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde
bulunan 6 özel marina, Muğla Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki Yat Limanı ve
Kordon Caddesi'nde demirli duruyor.
İlçede 4 bin
450 lüks yat ve yelkenli bulunuyor. Yatların 3 bin 200'ü başta İngiliz olmak
üzere yabancı uyruklu kişilere ait. Boyları 13 ile 46 metre arasında değişen
800 ahşap ve fiber tekne ise mavi tur için kullanılıyor.
Mavi tur
düzenleyen yatlarda kaptanlık yapan Süleyman Ertürk, yeni bir sezona
hazırlandıklarını söyledi. Yatların tamamının kızakta olduğunu ve bakımlarının
yapıldığını ifade eden Ertürk, “Aşıdan sonra talepler gelmeye başladı.
Fiyatları belirleyen çok şart var. Yatın lüks olması, müşterinin kısa ya da
uzun rota istemesi, ne kadar süre deniz de kalacağı gibi konular
netleştiriliyor. 1 hafta ile 10 gün arasında tur isteyenlere standart olarak 5
bin ile 50 bin euro arasında fiyat veriliyor. 20 bin euro üzerinde rota ve
yemek menüsünü müşteri belirliyor. Temmuz ile eylül arasında kalabalıklara
karışmadan izole şekilde tatil yapmak isteyenlerin taleplerinde artış
bekliyoruz” diye konuştu.
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