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ERBİL'İN SON DURUMU

Posta yazarı Suna Akyıldız, köşesinde Mehmet Ali Erbil'in talihsiz bir kaza daha geçirdiğini yazdı. Akyıldız yazısında "Bu arada Mehmet Ali Erbil'e de nazar değmiş. Evinde düşünce apar topar hastaneye kaldırılmış" ifadelerini kullanmıştı.