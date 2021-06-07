<p>3 yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'in evinde ikinci kez düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.<br></p>
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3 yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'in evinde ikinci kez düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

<p><strong>ERBİL'İN SON DURUMU</strong></p><p>Posta yazarı Suna Akyıldız, köşesinde Mehmet Ali Erbil'in talihsiz bir kaza daha geçirdiğini yazdı. Akyıldız yazısında "Bu arada Mehmet Ali Erbil'e de nazar değmiş. Evinde düşünce apar topar hastaneye kaldırılmış" ifadelerini kullanmıştı.</p>
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ERBİL'İN SON DURUMU

Posta yazarı Suna Akyıldız, köşesinde Mehmet Ali Erbil'in talihsiz bir kaza daha geçirdiğini yazdı. Akyıldız yazısında "Bu arada Mehmet Ali Erbil'e de nazar değmiş. Evinde düşünce apar topar hastaneye kaldırılmış" ifadelerini kullanmıştı.

<p>Erbil'in yemek yerken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Funda Aksu ise, <strong>"Hayırlı, sağlıklı haftalar diliyoruz</strong>" notunu düştü.<br></p>
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Erbil'in yemek yerken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Funda Aksu ise, "Hayırlı, sağlıklı haftalar diliyoruz" notunu düştü.

<p>Oyuncu Tolga Yüce ise sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile çektiği pozunu paylaşarak,&nbsp; Erbil'in hastaneye kaldırılıdığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.</p>
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Oyuncu Tolga Yüce ise sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile çektiği pozunu paylaşarak,  Erbil'in hastaneye kaldırılıdığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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