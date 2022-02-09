Mehmet Demirkol: Fatih Terim başkan olur mu?

18 yaşındaki kadar berrak

Terim bundan rahatsız olmaz. Gündemde olmak, kendisini kulüpten uzaklaştıran kliğin rahat olmaması… Bunlar istemeyeceği şeyler değil. Terim dışarıdayken Galatasaray’ın hiçbir unsuru rahat edemez. Mancini de Rijkaard da olsanız. Bütün bunlar bir yana, Terim’in kariyerinin başından bu yana bir başkanlık hayali olduğunu da düşünmüyorum. O bir performans insanı. Sahnede olmak ister. En çok sevilen olmak ister. En büyük güce sahip olmak ister. Zaten böyle bir egoya sahip olmazsanız böyle bir kariyeri de inşa edemezsiniz. ‘Dolayısıyla artık yaşlandı, zaten paraya ihtiyacı yok’ gibi tespitler Terim’i ancak hiç tanımayanlar tarafından yapılabilir. Mevzu para değil güç ve ilgidir. Böyle bir ego yaşlanmaz. Terim’in zihninin de 18 yaşındaki kadar berrak olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Öte yandan bazı konularda kendisini ve metotlarını yenileyemediğini söyleyebiliriz. Ama bunu ona kabul ettirmek imkansızdır.