4

"Peki bu yabancı hoca zarını atarken hangi sabitlerle destekleyeceksiniz? Elde bir sportif yönetim ve plan yok, kadro çalışmasını kim, neye göre yapacak? Hocayı seçerken hangi uzman raporlarına göre hangi uzman karar verecek? Plan ne? Plan sadece ‘yabancı hoca’ olabilir mi? Son 1 yılda Fenerbahçe, Avrupa’da en çok transfer yapan takımlardan biri, muhtemelen birincisiydi. Sadece devre arası transferi Sivasspor’un yıllık harcamasından fazlaydı. Ve Fenerbahçe o Sivasspor’a net bir şekilde yenilerek şampiyonluğu kaybetti. Bu kadroyu kuran sportif direktör 6 ay sonra teknik direktör oldu. 1 ay sonra da görevine son verildi. 5 yıl sonra da Türkiye’nin 1 numaralı teknik direktörü olacak. Hiç de uzak olmayan ihtimalle o zamana kadar Fenerbahçe 5 teknik direktör, 3 de sportif direktör değiştirmiş olabilir. Yine muhtemelen Aykut Kocaman bu yıl Başakşehir’de çok iyi bir yıl geçirir ve önümüzdeki senenin kolay hamlesi de o olur."

