Mehmet Demirkol'dan Ali Koç eleştirisi: Hoca değiştirmiyor, hocayı değiştiriyor

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 10:18
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün Fenerbahçe Televizyonu’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç’un açıklamalarına, Mesut Özil ile ilgili yaptığı yorum damga vurdu. Koç, “Mesut Özil'in, ticari işlerini bir kenara bırakıp, Fenerbahçe’ye odaklanması lazım” dedi.</p>

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün Fenerbahçe Televizyonu’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç’un açıklamalarına, Mesut Özil ile ilgili yaptığı yorum damga vurdu. Koç, “Mesut Özil'in, ticari işlerini bir kenara bırakıp, Fenerbahçe’ye odaklanması lazım” dedi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Gazeteci Mehmet Demirkol, Koç’un açıklamalarına yönelik bir yazı yayımladı.</p>

Gazeteci Mehmet Demirkol, Koç’un açıklamalarına yönelik bir yazı yayımladı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> Demirkol’un ifadeleri şu şekilde:</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong><br data-mce-bogus="1"></strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">“Ali Koç Pereira’yla devam edeceğiz diyor ama aslında etmiyor! Çünkü net olarak hocadan sistem değişikliği istendiği ve bunun yapılacağını söylüyor. Hocanın bunu istemediği ortada ama yapacak. Çünkü Ali Koç 3 senede 7 teknik adam değiştirdi ve artık bunu yapmak istemiyor. Onun yerine hoca değiştirmiyor ama hocayı değiştirmeye çalışıyor. İlk akla gelen 3’lüden vazgeçileceği. Kayseri maçının 2. yarısında olduğu gibi. Bunun riskleri var. Çünkü 4’lüye dönülünce sorunun ortadan kalkacağı kesin beklentisi yaratıldı. Halbuki öyle olmayacak. Ve Pereira’nın bu talepten memnun olması da mümkün değil.”</p>

Demirkol’un ifadeleri şu şekilde:


“Ali Koç Pereira’yla devam edeceğiz diyor ama aslında etmiyor! Çünkü net olarak hocadan sistem değişikliği istendiği ve bunun yapılacağını söylüyor. Hocanın bunu istemediği ortada ama yapacak. Çünkü Ali Koç 3 senede 7 teknik adam değiştirdi ve artık bunu yapmak istemiyor. Onun yerine hoca değiştirmiyor ama hocayı değiştirmeye çalışıyor. İlk akla gelen 3’lüden vazgeçileceği. Kayseri maçının 2. yarısında olduğu gibi. Bunun riskleri var. Çünkü 4’lüye dönülünce sorunun ortadan kalkacağı kesin beklentisi yaratıldı. Halbuki öyle olmayacak. Ve Pereira’nın bu talepten memnun olması da mümkün değil.”

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">“‘Kendi sahamızda çözemediğimiz bir durum var’ açıklaması işi ‘iyi sıhhatte olsun’a havale etmektir... Geçen sene seyirci yoktu. Dolayısıyla ev sahibi avantajı yaşanmadı. Sebep bu.”</p>

“‘Kendi sahamızda çözemediğimiz bir durum var’ açıklaması işi ‘iyi sıhhatte olsun’a havale etmektir... Geçen sene seyirci yoktu. Dolayısıyla ev sahibi avantajı yaşanmadı. Sebep bu.”

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">“‘Artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe’ye odaklanması lazım’ açıklaması Mesut hakkında Türkiye’de yapılmış en ağır eleştiri.”</p>

“‘Artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe’ye odaklanması lazım’ açıklaması Mesut hakkında Türkiye’de yapılmış en ağır eleştiri.”

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">“Özellikle Fenerbahçeli yorumcuların takımlarını eleştirmelerinin, bu kriz ortamında ana gündem maddesi olarak konuşulması ise inanılmaz. Krizi çıkaran, Trabzon maçından sonraki, ‘Bizi şampiyon yapmayacaklar’ megafonlu konuşması. Bundan olumlu hiçbir şey çıkmayacağı, özellikle oyuncularda sahaya da yansıyacak bir güvensizlik yaratacağı gün gibi açıktı. 7 senedir şampiyon olamamış Koç ile 3 yıldır kupa alamamış Fenerbahçe’de huzursuzluk olur. Hatta Koç’u, büyük teveccühle seçtiren de zaten bu durum. Ve Fenerbahçe kimseyle düzgün vedalaşamıyor. 3 ay önce kontratı sonlandırılan insanlara toksik unsurlar derseniz, ileride onlardan destek göremeyeceğiniz de kesindir.”</p>

“Özellikle Fenerbahçeli yorumcuların takımlarını eleştirmelerinin, bu kriz ortamında ana gündem maddesi olarak konuşulması ise inanılmaz. Krizi çıkaran, Trabzon maçından sonraki, ‘Bizi şampiyon yapmayacaklar’ megafonlu konuşması. Bundan olumlu hiçbir şey çıkmayacağı, özellikle oyuncularda sahaya da yansıyacak bir güvensizlik yaratacağı gün gibi açıktı. 7 senedir şampiyon olamamış Koç ile 3 yıldır kupa alamamış Fenerbahçe’de huzursuzluk olur. Hatta Koç’u, büyük teveccühle seçtiren de zaten bu durum. Ve Fenerbahçe kimseyle düzgün vedalaşamıyor. 3 ay önce kontratı sonlandırılan insanlara toksik unsurlar derseniz, ileride onlardan destek göremeyeceğiniz de kesindir.”


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