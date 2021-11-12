Mehmet Demirkol'dan Ali Koç eleştirisi: Hoca değiştirmiyor, hocayı değiştiriyor

Demirkol’un ifadeleri şu şekilde:





“Ali Koç Pereira’yla devam edeceğiz diyor ama aslında etmiyor! Çünkü net olarak hocadan sistem değişikliği istendiği ve bunun yapılacağını söylüyor. Hocanın bunu istemediği ortada ama yapacak. Çünkü Ali Koç 3 senede 7 teknik adam değiştirdi ve artık bunu yapmak istemiyor. Onun yerine hoca değiştirmiyor ama hocayı değiştirmeye çalışıyor. İlk akla gelen 3’lüden vazgeçileceği. Kayseri maçının 2. yarısında olduğu gibi. Bunun riskleri var. Çünkü 4’lüye dönülünce sorunun ortadan kalkacağı kesin beklentisi yaratıldı. Halbuki öyle olmayacak. Ve Pereira’nın bu talepten memnun olması da mümkün değil.”