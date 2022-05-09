Merkez bankalarının faiz oranları neler? En son hangi yönde adım attı?

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçerli <strong>faiz oranı yüzde 14,00</strong>. Bir sonraki toplantı tarihi 26.05.2022. Son değişim 16.12.2021 tarihinde <strong>-100bp</strong> indirdi.</p>

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçerli faiz oranı yüzde 14,00. Bir sonraki toplantı tarihi 26.05.2022. Son değişim 16.12.2021 tarihinde -100bp indirdi.

<p>Federal Rezerv (FED) geçerli <strong>faiz oranı yüzde 1,00</strong>. Bir sonraki toplantı tarihi 15.06.2022. Son değişim 04.05.2022 tarihinde <strong>50bp </strong>arttırdı.</p>

Federal Rezerv (FED) geçerli faiz oranı yüzde 1,00. Bir sonraki toplantı tarihi 15.06.2022. Son değişim 04.05.2022 tarihinde 50bp arttırdı.

<p>Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçerli <strong>faiz oranı yüzde 0,00</strong>. Bir sonraki toplantı tarihi 09.06.2022. Son değişim 10.03.2016 tarihinde <strong>-5bp </strong>indirdi.</p>

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçerli faiz oranı yüzde 0,00. Bir sonraki toplantı tarihi 09.06.2022. Son değişim 10.03.2016 tarihinde -5bp indirdi.

<p>İngiltere Merkez Bankası (BOE) geçerli <strong>faiz oranı yüzde 1,00</strong>. Bir sonraki toplantı tarihi 26.05.2022. Son değişim 16.06.2022 tarihinde <strong>25bp </strong>arttırdı.</p>

İngiltere Merkez Bankası (BOE) geçerli faiz oranı yüzde 1,00. Bir sonraki toplantı tarihi 26.05.2022. Son değişim 16.06.2022 tarihinde 25bp arttırdı.

<p>İsviçre Merkez Bankası (SNB) geçerli <strong>faiz oranı yüzde -0,75</strong>. Bir sonraki toplantı tarihi 16.06.2022. Son değişim 15.01.2022 tarihinde <strong>-50bp </strong>indirdi.</p>

İsviçre Merkez Bankası (SNB) geçerli faiz oranı yüzde -0,75. Bir sonraki toplantı tarihi 16.06.2022. Son değişim 15.01.2022 tarihinde -50bp indirdi.

<p>Avustralya Merkez Bankası (RBA) geçerli <strong>faiz oranı yüzde 0,35</strong>. Bir sonraki toplantı tarihi 07.06.2022. Son değişim 03.05.2022 tarihinde <strong>25bp </strong>arttırdı.</p>

Avustralya Merkez Bankası (RBA) geçerli faiz oranı yüzde 0,35. Bir sonraki toplantı tarihi 07.06.2022. Son değişim 03.05.2022 tarihinde 25bp arttırdı.

<p>Kanada Merkez Bankası (BOC) geçerli <strong>faiz oranı yüzde 1,00</strong>. Bir sonraki toplantı tarihi 01.06.2022. Son değişim 13.04.2022 tarihinde <strong>50bp </strong>arttırdı.</p>

Kanada Merkez Bankası (BOC) geçerli faiz oranı yüzde 1,00. Bir sonraki toplantı tarihi 01.06.2022. Son değişim 13.04.2022 tarihinde 50bp arttırdı.

<p>Japonya Merkez Bankası (BOJ) geçerli <strong>faiz oranı yüzde -0,10</strong>. Bir sonraki toplantı tarihi 17.06.2022. Son değişim 29.01.2016 tarihinde <strong>-20bp </strong>indirdi.</p>

Japonya Merkez Bankası (BOJ) geçerli faiz oranı yüzde -0,10. Bir sonraki toplantı tarihi 17.06.2022. Son değişim 29.01.2016 tarihinde -20bp indirdi.

<p>Rusya Merkez Bankası (CBR) geçerli <strong>faiz oranı yüzde 14,00</strong>. Bir sonraki toplantı tarihi 10.06.2022. Son değişim 29.04.2022 tarihinde <strong>-300bp </strong>indirdi.</p>

Rusya Merkez Bankası (CBR) geçerli faiz oranı yüzde 14,00. Bir sonraki toplantı tarihi 10.06.2022. Son değişim 29.04.2022 tarihinde -300bp indirdi.

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