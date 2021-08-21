<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurtta beklenen hava durumu tahminini paylaştı. Şiddetli yağışlar başta doğu Karadeniz olmak üzere Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'de ise kuvvetli, yer yer ise çok kuvvetli olacak.<br><br><br></p>
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurtta beklenen hava durumu tahminini paylaştı. Şiddetli yağışlar başta doğu Karadeniz olmak üzere Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'de ise kuvvetli, yer yer ise çok kuvvetli olacak.


<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Samsun'un doğusu ve Hakkari'nin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.</p><p>Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor.</p>
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Samsun'un doğusu ve Hakkari'nin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor.

<p><strong>RÜZGAR: ORTA KUVVETTE</strong></p><p>Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.&nbsp;</p>
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RÜZGAR: ORTA KUVVETTE

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

<p><strong>KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI</strong></p><p>Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.<br><br><strong>İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini:</strong><br><br></p><p><br data-mce-bogus="1"></p>
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini:


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