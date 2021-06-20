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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 Günlük hava tahmini (Haritalı)
Meteoroloji’nin tahminlerine göre yeni hafta yurdun birçok şehrinde yağışla başlayacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin iç kesimleri yağışlardan ciddi şekilde etkilenecek.
Hafta ortasından sonra sağanak yağış etkisini kaybedecek, hava sıcaklıkları yükseliş yaşayacak.
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