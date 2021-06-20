<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.<br></p>
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

<p>Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.<br></p>
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Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

<p>Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.<br></p>
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Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

<p>Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.<br></p>
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

<p>Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.<br></p>
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Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

<p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;"><strong>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 Günlük hava tahmini (Haritalı)</strong><br data-mce-bogus="1"></p><p>Meteoroloji’nin tahminlerine göre yeni hafta yurdun birçok şehrinde yağışla başlayacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin iç kesimleri yağışlardan ciddi şekilde etkilenecek.</p><p>Hafta ortasından sonra sağanak yağış etkisini kaybedecek, hava sıcaklıkları yükseliş yaşayacak.</p>
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 Günlük hava tahmini (Haritalı)

Meteoroloji’nin tahminlerine göre yeni hafta yurdun birçok şehrinde yağışla başlayacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin iç kesimleri yağışlardan ciddi şekilde etkilenecek.

Hafta ortasından sonra sağanak yağış etkisini kaybedecek, hava sıcaklıkları yükseliş yaşayacak.

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