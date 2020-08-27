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"İş çok zor ama bir taraftan da çok keyifli" diyen İple Erişim Teknisyeni Nazlı Yılmaz, şöyle devam etti:













"Bu işi yaparken kadın erkek ayrımı yapmak doğru değil. 'Yapamazsın' diyen arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Gerçekten 'yapamazsın' diye bir şey yok. Bir kadın hatta bir insan isterse her şeyi yapabilir. Çok heyecan dolu. İpe girerken ufak korkularımız oluyor ama bu ipe girene kadar. Sonrasında o korku tamamen uçuyor. Ben cam silerken çok motive oluyorum. Meditasyon yapıyorum gibi oluyor. Çok büyük keyif alıyorum. Zorlukları ise saymakla bitmez. Rüzgarlı havalarda çok zor oluyor. Rüzgar bizim en çok zorlandığımız nokta. Rüzgar bizi cepheden uzaklaştırıyor. Alıp binanın diğer tarafına atabiliyor. Yaz aylarında cam önündeki sıcaklık da zorluyor. Hava sıcaklığı 32 derece ise bu camın önünde 45 dereceye kadar çıkıyor. Daire sakinleri bize su, çay ikramlarında bulunuyorlar."