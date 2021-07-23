<p>Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma yolundaki rakibi PSV'ye 5-1 mağlup oldu.&nbsp;<br></p>
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma yolundaki rakibi PSV'ye 5-1 mağlup oldu. 

<p>Bu maçta Mısırlı golcü Mostafa Mohamed forma şansı bulamadı. Mısır'ın eski futbolcularından Mido, teknik direktör Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu.&nbsp;<br></p>
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Bu maçta Mısırlı golcü Mostafa Mohamed forma şansı bulamadı. Mısır'ın eski futbolcularından Mido, teknik direktör Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu. 

<p>Mısırlı eski futbolcu Mido, "Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i madem oynatmayacaktı, neden milli takımın kadrosundan çıkarttı?" sorusunu sordu.</p>
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Mısırlı eski futbolcu Mido, "Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i madem oynatmayacaktı, neden milli takımın kadrosundan çıkarttı?" sorusunu sordu.

<p>Maçın ardından Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Mostafa Mohamed hazır değildi" açıklamasını yapmıştı. Hatırlanacağı üzere Mostafa Mohamed normalde Mısır Milli Takımı ile Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda yer alacaktı. Ancak; Terim'in isteği üzerine Tokyo'ya gitmemiş ve takıma katılmıştı.</p>
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Maçın ardından Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Mostafa Mohamed hazır değildi" açıklamasını yapmıştı. Hatırlanacağı üzere Mostafa Mohamed normalde Mısır Milli Takımı ile Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda yer alacaktı. Ancak; Terim'in isteği üzerine Tokyo'ya gitmemiş ve takıma katılmıştı.

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