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Maçın ardından Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Mostafa Mohamed hazır değildi" açıklamasını yapmıştı. Hatırlanacağı üzere Mostafa Mohamed normalde Mısır Milli Takımı ile Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda yer alacaktı. Ancak; Terim'in isteği üzerine Tokyo'ya gitmemiş ve takıma katılmıştı.