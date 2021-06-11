<p>Galatasaray'ın genç yıldızı Mostafa Mohamed, Mısır - Güney Afrika maçında oynadığı futbolla alkış topladı.&nbsp;</p>
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Galatasaray'ın genç yıldızı Mostafa Mohamed, Mısır - Güney Afrika maçında oynadığı futbolla alkış topladı. 

<p>23 yaş altı 23 yaş altı hazırlık maçında karşı karşıya gelen Mısır - Güney Afrika maçı 2-0 Mısır üstünlüğü ile sonuçlandı.&nbsp;</p>
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23 yaş altı 23 yaş altı hazırlık maçında karşı karşıya gelen Mısır - Güney Afrika maçı 2-0 Mısır üstünlüğü ile sonuçlandı. 

<p>Mücadeledeki 2 golü de Galatasaray'ın genç yıldızı Mostafa Mohamed kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu 18 ve 54. dakikalarda takımının gollerini attı. Karşılaşma bu skorla sona ererken Mısır medyası oyuncuya övgülerde bulundu.&nbsp;</p>
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Mücadeledeki 2 golü de Galatasaray'ın genç yıldızı Mostafa Mohamed kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu 18 ve 54. dakikalarda takımının gollerini attı. Karşılaşma bu skorla sona ererken Mısır medyası oyuncuya övgülerde bulundu. 

<p>Mohamed, bu sezon Galatasaray'da çıktığı 17 maçta 9 gol kaydetti.&nbsp;</p>
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Mohamed, bu sezon Galatasaray'da çıktığı 17 maçta 9 gol kaydetti. 

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