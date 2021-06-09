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Yahya, "Galatasaray şu ana kadar Zamalek ile bir görüşme gerçekleştirmedi ve satın alma opsiyonu da henüz etkinleşmedi. Galatasaray'ın bu opsiyonu kullanmak için daha zamanı var ve bu konuda acele etmeye gerek yok. Kulüpte şu anda bir seçim süreci var, teknik direktör dahi belli değil. Kulüpteki kaotik durumun Mustafa Muhammed'in sürecini etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.
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Mustafa Muhammed'in kariyer planlaması hakkında da konuşan Ahmed Yahya, "Mustafa Muhammed'e birçok teklif gelmesi normal. Avrupa'dan birçok kulüp Muhammed'i izliyor ancak Galatasaray'a ulaşan resmi bir teklif yok. Herkes, transfer süreci için Olimpiyatları bekliyor ve Mustafa Muhammed için bir sonraki adım harika olacak" şeklinde konuştu.
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