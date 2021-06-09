<p>Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'in menajeri, golcü futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>
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Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'in menajeri, golcü futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 

<p>Mustafa Muhammed'in menajeri Ahmed Yahya, Galatasaray'ın satın alma maddesini etkinleştirmek için Zamalek ile henüz temasa geçmediğini doğruladı.<br></p>
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Mustafa Muhammed'in menajeri Ahmed Yahya, Galatasaray'ın satın alma maddesini etkinleştirmek için Zamalek ile henüz temasa geçmediğini doğruladı.

<p>&nbsp;Yahya, "Galatasaray şu ana kadar Zamalek ile bir görüşme gerçekleştirmedi ve satın alma opsiyonu da henüz etkinleşmedi. Galatasaray'ın bu opsiyonu kullanmak için daha zamanı var ve bu konuda acele etmeye gerek yok. Kulüpte şu anda bir seçim süreci var, teknik direktör dahi belli değil. Kulüpteki kaotik durumun Mustafa Muhammed'in sürecini etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.<br></p>
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 Yahya, "Galatasaray şu ana kadar Zamalek ile bir görüşme gerçekleştirmedi ve satın alma opsiyonu da henüz etkinleşmedi. Galatasaray'ın bu opsiyonu kullanmak için daha zamanı var ve bu konuda acele etmeye gerek yok. Kulüpte şu anda bir seçim süreci var, teknik direktör dahi belli değil. Kulüpteki kaotik durumun Mustafa Muhammed'in sürecini etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.

<p>Mustafa Muhammed'in kariyer planlaması hakkında da konuşan Ahmed Yahya, "Mustafa Muhammed'e birçok teklif gelmesi normal. Avrupa'dan birçok kulüp Muhammed'i izliyor ancak Galatasaray'a ulaşan resmi bir teklif yok. Herkes, transfer süreci için Olimpiyatları bekliyor ve Mustafa Muhammed için bir sonraki adım harika olacak" şeklinde konuştu.</p>
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Mustafa Muhammed'in kariyer planlaması hakkında da konuşan Ahmed Yahya, "Mustafa Muhammed'e birçok teklif gelmesi normal. Avrupa'dan birçok kulüp Muhammed'i izliyor ancak Galatasaray'a ulaşan resmi bir teklif yok. Herkes, transfer süreci için Olimpiyatları bekliyor ve Mustafa Muhammed için bir sonraki adım harika olacak" şeklinde konuştu.

<p>Mostafa Mohamed, Olimpiyatlara katıldığı için Galatasaray'ın oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde forma giyemeyecek.&nbsp;</p>
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Mostafa Mohamed, Olimpiyatlara katıldığı için Galatasaray'ın oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde forma giyemeyecek. 

<p>Mostafa Mohamed devre arasında katıldığı Galatasaray'da çıktığı 17 maçta 9 gol attı.&nbsp;</p>
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Mostafa Mohamed devre arasında katıldığı Galatasaray'da çıktığı 17 maçta 9 gol attı. 

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