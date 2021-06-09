3

Yahya, "Galatasaray şu ana kadar Zamalek ile bir görüşme gerçekleştirmedi ve satın alma opsiyonu da henüz etkinleşmedi. Galatasaray'ın bu opsiyonu kullanmak için daha zamanı var ve bu konuda acele etmeye gerek yok. Kulüpte şu anda bir seçim süreci var, teknik direktör dahi belli değil. Kulüpteki kaotik durumun Mustafa Muhammed'in sürecini etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.

