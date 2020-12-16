Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yağışların bu yıl beklenen seviyede olmadığını ve bu nedenle barajların doluluk oranının gerilediğini belirtti. Başkan Gürün, barajların geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla düşük seviyelerde olduğunu vurgularken vatandaşlardan içme ve kullanma suyunu daha dikkatli kullanmalarını istedi.
Başkan Gürün; “Kuraklık tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de önümüzde süreçte mücadele etmesi gereken en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkacak. İklim değişikliklerinin etkilerini artık görmeye ve yaşamaya başladık. Son yıllarda su seviyelerinde gözle görülür bir düşüş söz konusu. Bu yılda tüm dünyada etkili olan kuraklık ülkemizi ve Muğla’mızı önemli ölçüde etkiliyor. Barajlardaki su seviyelerimiz ne yazık ki her yıl daha da geriye gidiyor. Son 3 günde ilimiz genelinde yağan yağmuru saymazsak neredeyse Aralık’a kadar ilimiz yağış almadı.
Barajlarımızdaki doluluk oranları ve yağış miktarlarına bakarak suyumuza her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın su konusunda daha hassas, dikkatli ve bilinçli davranması gerekiyor. Özellikle çeşme suyuyla herhangi bir sulama yapmamalı, kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız.” dedi.
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