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Başkan Gürün; “Kuraklık tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de önümüzde süreçte mücadele etmesi gereken en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkacak. İklim değişikliklerinin etkilerini artık görmeye ve yaşamaya başladık. Son yıllarda su seviyelerinde gözle görülür bir düşüş söz konusu. Bu yılda tüm dünyada etkili olan kuraklık ülkemizi ve Muğla’mızı önemli ölçüde etkiliyor. Barajlardaki su seviyelerimiz ne yazık ki her yıl daha da geriye gidiyor. Son 3 günde ilimiz genelinde yağan yağmuru saymazsak neredeyse Aralık’a kadar ilimiz yağış almadı.