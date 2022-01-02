Muğla'da sahillere akın ettiler
Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler, sahil bandında yürüyüş yaptı, balık tuttu. Bazı hayvanseverler ise plajda köpeklerini gezdirdi.
Bodrum'da da Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri başta olmak üzere çay bahçeleri ve parklarda hareketlilik yaşandı. Balık tutmaya çalışanların yanı sıra denizde yüzüp, plajlarda güneşlenenler oldu.
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