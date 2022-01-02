Muğla'da sahillere akın ettiler

AA
02 Ocak 2022 Pazar, 15:24
Muğla'da sahillere akın ettiler

Muğla'da, yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.

Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerinde, kent sakinleri ile tatilciler sıcak havanın tadını çıkardı, bazıları denize girerek eğlenceli zaman geçirdi.

Muğla'da sahillere akın ettiler

Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler, sahil bandında yürüyüş yaptı, balık tuttu. Bazı hayvanseverler ise plajda köpeklerini gezdirdi.

Bodrum'da da Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri başta olmak üzere çay bahçeleri ve parklarda hareketlilik yaşandı. Balık tutmaya çalışanların yanı sıra denizde yüzüp, plajlarda güneşlenenler oldu.

Muğla'da sahillere akın ettiler

Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde de sıcak hava dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Muğla'da sahillere akın ettiler

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