Müdür Rahmi Kaki, itfaiye ekiplerinin yangın esnasında içerideki insanlara nasıl müdahale edileceğini bilmediklerini savundu. Önceliğin can kurtarmak olması gerektiğini vurgulayan Kaki, “Bunlar sanıyor ki yangında itfaiye sadece gelip su dökerek işi hallediyorlar. Böyle bir şey yok. Biz ‘Çocukları kurtaracağız merdiven getirin diyoruz’, adam buraya itfaiyeyi çekmiş su sıkıyor. İçeride duman var. Senin önceliğin çocuğun canını kurtarmak olacak, öncelik can olacak. Böyle bir itfaiye anlayışı olmaz. Bu kadar beceriksiz olunmaz.
Dumanın içeri girmesiyle öğrencileri aşağı indiremediklerini anlatan coğrafya öğretmeni Mehmet Tuncer de, “Öğrencileri arka sınıflara doğru götürdük. Kapıların altından üstünden içeri hep duman atıyordu. Perdeleri alıp kapıların alt ve üstüne sıkıştırdık. Aşağıya bağırıyoruz 'merdiven merdiven merdiven' diye. Derme çatma bir merdiven göndermişler. Öğrenciyi göndersek bile aşağıya doğru inemeyecek. O şekilde bir merdiven mi gelir.
İçeriye girmişler ne bir gaz maskesi, ne bir oksijen cihazı yok. Kendi halleriyle girmişler. Bu şekilde bir kurtarma olmaz ki. Hasta öğrencilerimiz vardı, ilk önce onları aldık dışarı” ifadelerini kullandı.
Dumandan etkilenen öğrencilerden Esma Aşar, “Sınıfta ders işliyorduk dumanlar içeri atmaya başladı, yangın çıktı. Bizde bir sınıfa toplandık. Çok korktuk” diye konuştu.
Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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