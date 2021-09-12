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İçeriye girmişler ne bir gaz maskesi, ne bir oksijen cihazı yok. Kendi halleriyle girmişler. Bu şekilde bir kurtarma olmaz ki. Hasta öğrencilerimiz vardı, ilk önce onları aldık dışarı” ifadelerini kullandı.

Dumandan etkilenen öğrencilerden Esma Aşar, “Sınıfta ders işliyorduk dumanlar içeri atmaya başladı, yangın çıktı. Bizde bir sınıfa toplandık. Çok korktuk” diye konuştu.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.