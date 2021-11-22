NBA'de LeBron James ile Isaiah Stewart birbirine girdi

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:32
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">NBA’de dün gece Los Angeles Lakers ile Detroit Pistons karşı karşıya geldi.</p>

NBA’de dün gece Los Angeles Lakers ile Detroit Pistons karşı karşıya geldi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Lakers’ın 121-116 kazandığı oyunda Lakers’ın efsane oyuncusu Lebron James ile Detroit Pistons oyuncusu Isaiah Stewart birbirine girdi.</p>

Lakers’ın 121-116 kazandığı oyunda Lakers’ın efsane oyuncusu Lebron James ile Detroit Pistons oyuncusu Isaiah Stewart birbirine girdi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Maçın üçüncü çeyreğinde işler çığırından çıktı. LeBron James, Pistons pivotu Isaiah Stewart’a saldırdı ve Stewart’ın sağ gözünün üzerinde kanamaya sebep oldu.</p>

Maçın üçüncü çeyreğinde işler çığırından çıktı. LeBron James, Pistons pivotu Isaiah Stewart’a saldırdı ve Stewart’ın sağ gözünün üzerinde kanamaya sebep oldu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Üçüncü çeyreğin başlarında ikisi serbest atışta pozisyon için mücadele ederken James, Stewart'ı yüzünün sağ tarafına aldığı bir darbe ile yakaladı.</p>

Üçüncü çeyreğin başlarında ikisi serbest atışta pozisyon için mücadele ederken James, Stewart'ı yüzünün sağ tarafına aldığı bir darbe ile yakaladı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Takım arkadaşları ikisini ayırdı ancak Stewart, yüzü kanamaya başlayınca öfkelendi. James'e ulaşmak için tekrar tekrar girişimlerde bulunan Stewart, birden fazla teknik faul aldı.</p>

Takım arkadaşları ikisini ayırdı ancak Stewart, yüzü kanamaya başlayınca öfkelendi. James'e ulaşmak için tekrar tekrar girişimlerde bulunan Stewart, birden fazla teknik faul aldı.


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