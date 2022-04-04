Nihat Özdemir istifa etti! Yeni TFF Başkanı kim olacak?

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 14:55
<p>Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti.</p><p>TFF seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı.<br></p>

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti.

TFF seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı.

<p>Nihat Özdemir'in Riva'daki toplantıda kulüp başkanlarına "Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandığı öne sürüldü.</p>

Nihat Özdemir'in Riva'daki toplantıda kulüp başkanlarına "Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

<p><strong>Yeni TFF Başkanı kim olacak?</strong></p><p>Türkiye Futbol Federayonu Başkanlığı için şu isimler konuşuluyor:</p>

Yeni TFF Başkanı kim olacak?

Türkiye Futbol Federayonu Başkanlığı için şu isimler konuşuluyor:

<p>TFF Eski Başkan Vekili Hüsnü Güreli</p>

TFF Eski Başkan Vekili Hüsnü Güreli

<p>Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu<br></p>

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

<p>Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ</p>

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ

<p>Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi</p>

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

<p>TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı</p>

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı

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