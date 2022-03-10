Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

(İHA)
10 Mart 2022 Perşembe, 11:24
Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

Ukrayna'nın Odessa kentinde halk, Rusya'nın denizden çıkarmasına karşı sahile kum torbalarıyla barikat kurmaya devam ederken, bazı torbaları da araçlara yükleyerek kent merkezine taşıyor. 

Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

Rus ordusunun Ukrayna topraklarında ilerleyişine karşı sivillerin direnişi devam ediyor. Ukrayna'nın güneybatısında yer alan ve Rus birliklerinin çıkarma yapması beklenen Odessa kentinde halkın sahilde kum torbaları ile hazırlığı sürüyor.

Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

Siviller kum torbalarıyla plaja barikat kurmaya devam ederken, yüzlerce kum torbasını da kentin farklı noktalarında kullanılmak üzere hazırladı. Kentteki heykeller de kum torbalarıyla olası bir saldırıya karşın korunmaya çalışılıyor.

Odessa halkı Rus çıkarmasına karşı sahildeki hazırlığını sürdürüyor

Ukraynalı Sergey, "Karadeniz plajlarında burayı korumak için çalışıyoruz. Kum torbalarıyla barikat hazırlıyoruz" diye konuştu. Diğer bir Ukraynalı ise, "Torbalara kum dolduruyoruz. Ardından bunları araçlara taşıyoruz" dedi. 

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