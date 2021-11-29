Olaylı Belenenses-Benfica maçından Omicron varyantı çıktı

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 13:15
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında saat 23.30'da başlayan mücadelede Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi.</p>

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında saat 23.30'da başlayan mücadelede Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Belenenses ile Benfica arasında oynanan karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı.</p>

Belenenses ile Benfica arasında oynanan karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Belenenses maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı. Bu oyuncular arasında 2 kaleci yer aldı.</p>

Belenenses maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı. Bu oyuncular arasında 2 kaleci yer aldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Belenenses ikinci yarıya ise 7 oyuncuyla çıktı. Belenenses'li Alejandro Grimaldo santranın ardından sakatlanıp yerden kalkamayınca takım 6 kişi kaldı. Hakemin bitirdiği karşılaşma 7-0 Benfica'nın üstünlüğüyle sona erdi.</p>

Belenenses ikinci yarıya ise 7 oyuncuyla çıktı. Belenenses'li Alejandro Grimaldo santranın ardından sakatlanıp yerden kalkamayınca takım 6 kişi kaldı. Hakemin bitirdiği karşılaşma 7-0 Benfica'nın üstünlüğüyle sona erdi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Belenenses kulübünde görülen koronavirüsün, ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve içerdiği mutasyonlar sebebiyle endişe yaratan yeni varyant Omicron olduğu ortaya çıktı. 13 vakanın tamamının, kulüp oyuncularında ve çalışanlarında görülmesi dikkat çekti.</p>

Belenenses kulübünde görülen koronavirüsün, ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve içerdiği mutasyonlar sebebiyle endişe yaratan yeni varyant Omicron olduğu ortaya çıktı. 13 vakanın tamamının, kulüp oyuncularında ve çalışanlarında görülmesi dikkat çekti.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Portekiz Sağlık Bakanlığı, ülke gündemine damgasını vuran bu maçtaki Covid-19 krizinin Omicron varyantından kaynaklandığını açıkladı. Ekibin, Omicron varyantını, kısa süre önce Güney Afrika'ya seyahat eden ve dönüşte Covid pozitif çıkan savunma oyuncusu Cafu Phete'den kaptığı düşünülüyor.</p>

Portekiz Sağlık Bakanlığı, ülke gündemine damgasını vuran bu maçtaki Covid-19 krizinin Omicron varyantından kaynaklandığını açıkladı. Ekibin, Omicron varyantını, kısa süre önce Güney Afrika'ya seyahat eden ve dönüşte Covid pozitif çıkan savunma oyuncusu Cafu Phete'den kaptığı düşünülüyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Kulüp sözcüsü de de açıklamasında, "Genç takım hariç hepimiz izolasyondayız. 44 kişi evinde izolasyonda. İki-üç oyuncu ile iki-üç takım çalışanında semptomlar var ama ciddi bir şey yok. Geri kalanlar asemptomatik. Herkes, sağlık yetkililerinden onay gelir gelmez testlerin tekrarlanmasını bekliyor" dedi.</p>

Kulüp sözcüsü de de açıklamasında, "Genç takım hariç hepimiz izolasyondayız. 44 kişi evinde izolasyonda. İki-üç oyuncu ile iki-üç takım çalışanında semptomlar var ama ciddi bir şey yok. Geri kalanlar asemptomatik. Herkes, sağlık yetkililerinden onay gelir gelmez testlerin tekrarlanmasını bekliyor" dedi.


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