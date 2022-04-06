Ölmeden önce görmeniz gereken Albrecht Dürer tabloları

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 17:10
<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><em>Albrecht Dürer - Self Portrait</em></strong><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><em>(1500)</em></strong></p>

Albrecht Dürer - Self Portrait

(1500)

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><em>Albrecht Dürer - Self Portrait</em></strong><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><em>(1498)</em></strong></p>

Albrecht Dürer - Self Portrait

(1498)

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>Albrecht Dürer - Prayer</strong></em><br></p>

Albrecht Dürer - Prayer

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>Albrecht Dürer - Hieronymus Holzschuher</strong></em></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>(1526)</strong></em><br></p>

Albrecht Dürer - Hieronymus Holzschuher

(1526)

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>Albrecht Dürer - </strong></em><b><i>Saint Jerome in the Wilderness&nbsp;</i></b></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><b><i>(1495)</i></b></p>

Albrecht Dürer - Saint Jerome in the Wilderness 

(1495)

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>Albrecht Dürer - Virgin and Child with a Pear&nbsp;</strong></em><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>(1512)</strong></em></p>

Albrecht Dürer - Virgin and Child with a Pear 

(1512)

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><em>Albrecht Dürer - Portrait of Bernhard von Reesen</em></strong><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><em>(1521)</em></strong></p>

Albrecht Dürer - Portrait of Bernhard von Reesen

(1521)

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>Albrecht Dürer - Portrait of a Young Venetian Woman</strong></em><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>(1505)</strong></em></p>

Albrecht Dürer - Portrait of a Young Venetian Woman

(1505)

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>Albrecht Dürer - Jesus among the Doctors</strong></em><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>(1506)</strong></em></p>

Albrecht Dürer - Jesus among the Doctors

(1506)

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>Albrecht Dürer - Head of an Old Man</strong></em></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>(1521)</strong></em><br></p>

Albrecht Dürer - Head of an Old Man

(1521)

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>Albrecht Dürer - Adoration of the Trinity</strong></em><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>(1511)</strong></em></p>

Albrecht Dürer - Adoration of the Trinity

(1511)

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><em>Albrecht Dürer - Madonna Haller</em></strong><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"><strong><em>(1496-1499)</em></strong></span></p>

Albrecht Dürer - Madonna Haller

(1496-1499)

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