Osmanlı'da kadın hareketi neler, ne zaman ve nasıl başladı? İşte ilk Türk feministler

Türkiye'de kadın haklarının geçmişi konusunda maalesef yeterince bilgi sahibi değiliz. Türkiye'de kadınlara, tarihsel perspektiften bakıldığında alışılagelmişten çok daha erken bir dönemde bu hakların verildiğini biliyoruz. Ancak bu haklar sadece 'verildi' mi? Yoksa Osmanlı'da bir kadın hareketi var mıydı?

Osmanlı'da kadın hakları nasıl bir gelişim gösterdi? Osmanlı'da kadın cemiyetleri var mıydı? Kadınlar dergiler içinde örgütlenip nasıl talepler belirliyordu? Günümüzde çağının ne kadar ötesinde olduğunu fark ettikçe hayranlık uyandıran kadın hakları, temelini nereye inşa etti?

Sanılanın aksine, Osmanlı'da ciddi bir kadın hareketi vardı. Öyle ki günümüzdeki biçimiyle kendilerini "feminist" olarak tanımlayan bu gruplar çeşitli dergiler etrafında bir araya gelip etnik veya dini özelliklerine bakılmaksızın kadınların haklarını, sistematik bir eylem planıyla (eğitim, çalışma hayatı ve aile hayatının düzenlenmesi) savunuyor ve hem yazıları hem de açıklamalarıyla kamuoyu yaratacak bir çalışma yürütüyordu.

Osmanlı'da kadınlar tarafından hiç talep edilmemiş, uğruna mücadeleye girilmemiş ve cefası çekilmemiş ancak bir şekilde kazanılmış sanılan bu haklar, aslında Osmanlı kadınlarının büyük çabasının bize bir armağanı.