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Pandemide özel araç eğiliminin arttığını ve önümüzdeki günlerde bir sorun olmazsa araç tedariği sorununun da ortadan kalkacağını söyleyen Alper Onay, “Otomotiv sektöründe 2 yıldır ertelenen bir talep mevcuttu. Pandemi ile birlikte insanlar toplu taşıma araçları kullanmak yerine kendi özel araçlarıyla seyahat etmeye yöneldiler ve böylelikle toplumda yeni araç sahibi olma eğiliminde bir artış gözlemliyoruz.
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“Otomotiv sektörünü son dönemde yakından ilgilendiren bir başka konu ise yeniden düzenlenen ÖTV matrahları. Yoğun bir taleple karşılaştığımız son dönemde ÖTV matrahlarının yeniden düzenlenmesi üst segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, bu artıştan orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz...
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