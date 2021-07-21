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Atlanta United'ın hocası Heinze'nin fikirleri sonrasında önce doktorlar, sonrasında oyuncular şikayet etmeye başladı. Gabriel Heinze, antrenmanlarda oyuncuların daha az su içmeleri gerektiğini söyleyip sınırlandırdı. Bunun üzerine kulüp doktorları sağlıklı bir yöntem olmadığını savunarak bu karara birkaç kez tepki gösterdi.
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