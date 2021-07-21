<p>Amerikan Ligi MLS'te yaşanan olay sosyal medyayı salladı.&nbsp;</p>
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Amerikan Ligi MLS'te yaşanan olay sosyal medyayı salladı. 

<p>MLS Ligi takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörü Gabriel Heinze görevden alındı.<br></p>
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MLS Ligi takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörü Gabriel Heinze görevden alındı.

<p>Atlanta United'ın hocası Heinze'nin fikirleri sonrasında önce doktorlar, sonrasında oyuncular şikayet etmeye başladı. Gabriel Heinze, antrenmanlarda oyuncuların daha az su içmeleri gerektiğini söyleyip sınırlandırdı. Bunun üzerine kulüp doktorları sağlıklı bir yöntem olmadığını savunarak bu karara birkaç kez tepki gösterdi.&nbsp;<br></p>
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Atlanta United'ın hocası Heinze'nin fikirleri sonrasında önce doktorlar, sonrasında oyuncular şikayet etmeye başladı. Gabriel Heinze, antrenmanlarda oyuncuların daha az su içmeleri gerektiğini söyleyip sınırlandırdı. Bunun üzerine kulüp doktorları sağlıklı bir yöntem olmadığını savunarak bu karara birkaç kez tepki gösterdi. 

<p>Öte yandan oyuncular da yönetime şikayette bulunarak, "Zihinsel ve fiziksel olarak bitik durumdayız. Tamamiyle işkence yaşıyoruz." dedi.&nbsp;</p>
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Öte yandan oyuncular da yönetime şikayette bulunarak, "Zihinsel ve fiziksel olarak bitik durumdayız. Tamamiyle işkence yaşıyoruz." dedi. 

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