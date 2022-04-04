Pazarda fiyatlar cep yakıyor: '2 poşet malzeme 50 lira'
Ramazan ayına girmeden önce biraz yoğunluk olduğunu belirten pazar esnafı bugünlerde müşterinin azaldığını ve sebze hallerinde ürün bulunmadığından pahalılığın düşmediğini vurgulayarak zaman zaman yurttaşlardan da tepki aldıklarını söyledi.
Kurulan pazarda özellikle patlıcan ve biberin kilosu dikkat çekti. Kilosu 30 TL olan patlıcan ve biberi 25 TL ile domates, 20 TL ile kabak takip etti.
"SEBZE HALİNDE MAL YOK"
50 yıllık pazarcı Necmi Okumuş geçen senelerdeki Ramazan ile arada çok fark olduğunu vurgulayarak, “İlk defa bu kadar sakin bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Kimse gelmiyor, gelemiyor. Sebze halinde mal yok. Fiyatların pahalılığı buradan geliyor. Toptan alacağımız ürün yok. Tezgaha gelen vatandaş 2 poşet malzeme alıyor 40 lira 50 lira verip gidiyor. Başka bir şey daha ihtiyacı olsa da alamıyor. Domatesi 22 liraya halden alıyoruz, burada 25’e satıyoruz. Ama çok olsa domates daha ucuz alıp daha ucuz satarız. Ramazan’a girmeden bir gün önce çok iyiydi satışlar. Yoğunluk bayağı vardı, hatta yetiştiremedik. Ama daha sonra pek gelen olmadı. 50 yıllık esnafım ben ama böyle sakin sönük geçen Ramazan daha önce olmadı” diye konuştu.
Halk pazarında diğer sebze fiyatlarında ise, marul tane 15 TL, yeşil soğan 15 TL, brokoli 10 TL, karalahana, lahana, havuç, pırasa, turp, 7,5 TL olarak satışa sunuldu.
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