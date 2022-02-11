Peru’da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma, 10:14
Peru’da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Peru’nun kuzeyinde bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Peru’da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Peru’nun Pataz eyaletinde dağlık bir bölgede, Tayabamba kentinden Trujillo kentine giden yolcu otobüsü, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu 100 metre derinliğindeki vadiye yuvarlandı.

Peru’da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Peru’da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Kazanın meydana geldiği yolun çamurlu ve bakımsız olduğu belirtilirken, engebeli bölgede çok sayıda kaza meydana geldiği öğrenildi.

Peru’da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler