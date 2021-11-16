Portekiz-Sırbistan maçında Cristiano Ronaldo çıldırdı

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 10:07
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Sırbistan’ı ağırlayan Portekiz, Aleksandar Mitrovic’in 90. dakikada attığı golle 2-1 mağlup oldu ve kendi evindeki maçta hem liderlik koltuğunu hem de turnuvaya direkt katılım hakkını rakibine kaptırdı.</p>

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Sırbistan’ı ağırlayan Portekiz, Aleksandar Mitrovic’in 90. dakikada attığı golle 2-1 mağlup oldu ve kendi evindeki maçta hem liderlik koltuğunu hem de turnuvaya direkt katılım hakkını rakibine kaptırdı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Grubu ikinci sırada tamamlayan ve Play-Off’a kalan Portekiz’de, maç sonunda hayal kırıklığı hakimdi.</p>

Grubu ikinci sırada tamamlayan ve Play-Off’a kalan Portekiz’de, maç sonunda hayal kırıklığı hakimdi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları el sıkışırken, Ronaldo’nun 67 yaşındaki Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos’u azarladığı kameralara yansıdı.</p>

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları el sıkışırken, Ronaldo’nun 67 yaşındaki Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos’u azarladığı kameralara yansıdı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Görüntülerde kendisine doğru gelen hocasına şiddetli şekilde bağırarak el kol hareketleri yaptığı görüldü. Yine de oyuncusunun yanına giden Santos, 36 yaşındaki Ronaldo ile kısa bir tokalaşmanın ardından sahayı terk ederken elini temizlemesi dikkatlerden kaçmadı.</p>

Görüntülerde kendisine doğru gelen hocasına şiddetli şekilde bağırarak el kol hareketleri yaptığı görüldü. Yine de oyuncusunun yanına giden Santos, 36 yaşındaki Ronaldo ile kısa bir tokalaşmanın ardından sahayı terk ederken elini temizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Öte yandan maç sonu Portekiz basınına konuşan Teknik Direktör Fernando Santos, Ronaldo’nun öfkesinin kendisine olmadığını söyledi ve, “Yanındaki Sırbistanlı futbolcuya son dakikada bir gol attığını ve hakemin saymadığını söylüyordu. O sırada söyledikleri buydu. Bir golümüz olduğunu ancak hakemin saymadığından bahsediyordu ama bu onun öfke patlamasıydı. Bu tamamen normal” ifadelerini kullandı.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p>

Öte yandan maç sonu Portekiz basınına konuşan Teknik Direktör Fernando Santos, Ronaldo’nun öfkesinin kendisine olmadığını söyledi ve, “Yanındaki Sırbistanlı futbolcuya son dakikada bir gol attığını ve hakemin saymadığını söylüyordu. O sırada söyledikleri buydu. Bir golümüz olduğunu ancak hakemin saymadığından bahsediyordu ama bu onun öfke patlamasıydı. Bu tamamen normal” ifadelerini kullandı.



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