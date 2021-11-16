Portekiz-Sırbistan maçında Cristiano Ronaldo çıldırdı

Öte yandan maç sonu Portekiz basınına konuşan Teknik Direktör Fernando Santos, Ronaldo’nun öfkesinin kendisine olmadığını söyledi ve, “Yanındaki Sırbistanlı futbolcuya son dakikada bir gol attığını ve hakemin saymadığını söylüyordu. O sırada söyledikleri buydu. Bir golümüz olduğunu ancak hakemin saymadığından bahsediyordu ama bu onun öfke patlamasıydı. Bu tamamen normal” ifadelerini kullandı.



