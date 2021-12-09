Rıdvan Dilmen: Fatih Terim'den çok iyi TFF başkanı olur
Nihat Bey'i uzun yıllar tanırım tecrübelidir ama bence TFF'yi futboldan gelenler yönetsin tabiri yanlıştır. Nihat Bey sürekli çok yoruldum diyor yorulduysan bırak o zaman. Şöyle bir imaj yaratılıyor futbolu siyaset yönetiyor diye hayır, futbolu siyasete bizler bulaştırıyoruz. Son günlerdeki tartışmalarla verilen ve verilmeyen kararlarla ben futbolun adil bir şekilde yönetildiğini düşünmüyorum. Nihat bey işine gücüne bakmalı artık. Koltuk önemli demek ki insanlar için bırakamıyorlar. Yorulduysan bırak.
Ben Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevini yapamam mesela Fatih Terim federasyon başkanlığının kralını yapar, hem de adaletli yapar. Ancak şu an sistemde Fatih Terim, Rıdvan ve Sergen gibi insanlar başkan olmaz, biz kötülük yapmış oluruz. Ben TFF başkanı olsam buldular yine bir Fenerli derler.
Ali Koç ilk yanılgıyı Aykut Kocaman zamanında şampiyonluğa oynayan takımı koruyalım, antrenörü değiştirelim 6 7 oyuncu daha alalım diyerek yaptı. İkinci yıl toparlar gibi oldu, geçen yıl da zaten Sivas'ı yense şampiyon olacaktı. Ama ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki iki üç yıla damgasını vuracağını düşünüyorum.
Beşiktaş'ta hakem hatası oldu evet ama 18 puan kaybedecek kadar kötü olmadı. Beşiktaş'ın ciddi bir molaya ihtiyacı vardı ama tren kaçtı. Devre arası iyi gelebilirdi takıma. Her geçen gün daha da kötü oluyor. Büyük takımlar koptuğunu anlarsa oyuncu ve antrenör artık benim işim bitti der. Beşiktaş takımı şuanda bunu yaşıyor.
Sergen Yalçın'ın durumu ile ilgili ben olsam mesela Rıdvan Dilmen olarak Fenerbahçe'de olsam sorarım başkanıma ben artık çözüm bulamıyorum bu işe, müsaade edin ben gideyim derim. Sergen Yalçın çok sevilen bir karakter ama bu kayıplar taraftarı biraz hüsrana uğrattı. Hocanın sevimli gelen demeçleri sevimsiz görünmeye başladı.
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