Rıdvan Dilmen: Fatih Terim'den çok iyi TFF başkanı olur

Beşiktaş'ta hakem hatası oldu evet ama 18 puan kaybedecek kadar kötü olmadı. Beşiktaş'ın ciddi bir molaya ihtiyacı vardı ama tren kaçtı. Devre arası iyi gelebilirdi takıma. Her geçen gün daha da kötü oluyor. Büyük takımlar koptuğunu anlarsa oyuncu ve antrenör artık benim işim bitti der. Beşiktaş takımı şuanda bunu yaşıyor.