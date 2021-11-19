Rıdvan Yılmaz'a Avrupa'dan talip var

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 09:22
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">A Milli Takım ve Beşiktaş’ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa takımlarının da radarına girdi.</p>

A Milli Takım ve Beşiktaş’ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa takımlarının da radarına girdi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun menajeri Necdet Ergezen de konuya dair açıklamalarda bulundu.</p>

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun menajeri Necdet Ergezen de konuya dair açıklamalarda bulundu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile oynadığı maçta oyuna sonradan dahil olan 20 yaşındaki sol bek, karşılaşmada Ay-yıldızlıların farkı açmasına yardımcı oldu. Genç futbolcu, 45'inci dakikada dahil olduğu mücadelede 2 asist yaptı.</p>

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile oynadığı maçta oyuna sonradan dahil olan 20 yaşındaki sol bek, karşılaşmada Ay-yıldızlıların farkı açmasına yardımcı oldu. Genç futbolcu, 45'inci dakikada dahil olduğu mücadelede 2 asist yaptı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Menajerinin de ilgiyi duyurduğu Rıdvan Yılmaz'a özellikle Almanya'dan kulüpler ilgi gösteriyor. Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan Alman temsilcileri, genç oyuncunun performansını yakından takip ediyor.</p>

Menajerinin de ilgiyi duyurduğu Rıdvan Yılmaz'a özellikle Almanya'dan kulüpler ilgi gösteriyor. Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan Alman temsilcileri, genç oyuncunun performansını yakından takip ediyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">A Milli Futbol Takımı'na ilk kez Şenol Güneş döneminde davet edilen Rıdvan Yılmaz, Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz tarafından da tercih edildi. Genç futbolcu şu ana kadar A Milli Futbol Takımı formasıyla 5 maçta şans buldu.</p>

A Milli Futbol Takımı'na ilk kez Şenol Güneş döneminde davet edilen Rıdvan Yılmaz, Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz tarafından da tercih edildi. Genç futbolcu şu ana kadar A Milli Futbol Takımı formasıyla 5 maçta şans buldu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Beşiktaş'ta da forma rekabetinde arkadaşlarının gerisinde kalmayan Rıdvan Yılmaz bu sezon 10 resmi karşılaşmada süre aldı. 20 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2'şer gol ve asist üretti.</p>

Beşiktaş'ta da forma rekabetinde arkadaşlarının gerisinde kalmayan Rıdvan Yılmaz bu sezon 10 resmi karşılaşmada süre aldı. 20 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2'şer gol ve asist üretti.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.</p>

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler