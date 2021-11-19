Rıdvan Yılmaz'a Avrupa'dan talip var

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile oynadığı maçta oyuna sonradan dahil olan 20 yaşındaki sol bek, karşılaşmada Ay-yıldızlıların farkı açmasına yardımcı oldu. Genç futbolcu, 45'inci dakikada dahil olduğu mücadelede 2 asist yaptı.